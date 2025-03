Công an Nghệ An triệt xóa 02 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án, thu, tạm giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; với tinh thần khẩn trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Công an Nghệ An đã gương mẫu, đoàn kết, thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình bộ máy mới trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh việc ổn định tổ chức bộ máy mới, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo trưởng các phòng nghiệp vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phản ứng linh hoạt trước yêu cầu nhiệm vụ mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm vận hành linh hoạt theo mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng kịp thời, hiệu quả, không để “trống” địa bàn, đảm bảo tính thông suốt liền mạch.

Đối tượng Võ Thế Anh và Lê Thị Hằng

Bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh cùng tinh thần chủ động, quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa phương, đảm bảo không để “trống” địa bàn, chủ trì, phối hợp Công an các phường, xã kiên quyết tấn công các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các phường, xã có liên quan phá chuyên án, triệt xóa 02 ổ nhóm đánh bạc có tổ chức bằng hình thức xóc đĩa và đánh bài dưới hình thức “3 cây” có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, bắt 22 đối tượng. Ổ nhóm đánh bạc đầu tiên có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (sinh năm 1981), Lê Văn Luận (sinh năm 1980) và Ngô Quốc Hưng (sinh năm 1981) cùng trú thành phố Vinh cầm đầu, trực tiếp tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Để đối phó với Cơ quan Công an, Võ Thế Anh cùng các đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc của mình rất tinh vi, chuyên nghiệp. Ngoài bố trí người cảnh giới, đưa đón các con bạc, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các nhà kiên cố, chuồng cọp, có hệ thống camera giám sát.... Ổ nhóm đánh bạc thứ hai có sự tham gia của 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài “3 cây” do Lê Thị Hằng (sinh năm 1978), trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh cầm đầu. Hằng đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại tầng 2 nhà Hằng đồng thời bố trí người cảnh giới và thu “tiền hồ” các con bạc.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2025, tại nhà các đối tượng Võ Thế Anh và Lê Thị Hằng (cùng trú thành phố Vinh), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Công an các phường Nghi Thu, Vinh Tân (thành phố Vinh) bắt giữ 02 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa và đánh bài 3 cây với 22 đối tượng (trong đó có 18 nam, 04 nữ, tuổi từ 24 đến 49) trú tại thành phố Vinh và các huyện Thạch Hà, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tổng tang vật thu và tạm giữ: 02 xe ô tô, trên 700 triệu đồng tiền mặt; 01 bộ bát đĩa, 04 quân vị, 01 bộ bài tú lơ khơ; 22 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Đáng nói, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc trong 02 ổ nhóm trên đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Cơ quan Công an làm việc với Lê Thị Hằng

Việc triệt xóa thành công 02 ổ nhóm tội phạm là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan, được chính quyền, các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, bám sát cơ sở, không để “trống” địa bàn, không để tội phạm lộng hành trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào theo đúng tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Đánh bạc” và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn