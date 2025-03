Người dân hài lòng với ngày đầu lực lượng Công an Nghệ An cấp đổi giấy phép lái xe

Trong tỉnh

Để kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân, chiều ngày 03/3/2025, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã có mặt tại bộ phận một cửa Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) để nắm tình hình, động viên cán bộ chiến sỹ khắc phục khó khăn, nỗ lực phục vụ tốt cho người dân.