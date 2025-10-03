Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

Ông Thái Đại Ngọc, sinh ngày 01/01/1966 tại phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông có trình độ Cử nhân Quân sự và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ tháng 10/2014 đến 4/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Quân khu 5). Giai đoạn 5/2016 – 5/2018, ông giữ cương vị Phó Tư lệnh Quân khu 5; từ 6/2018 – 10/2018 là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Tháng 11/2018, ông được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Tác chiến, Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng). Từ 10/2020 – 12/2024, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 5, Tư lệnh Quân khu 5.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng, mang quân hàm Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

