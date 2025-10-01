Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 1-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đã công bố Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Ngô Chí Cường. Ảnh do ban tổ chức đại hội cung cấp

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp năm nay 58 tuổi

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp năm nay 58 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Ông Ngô Chí Cường từng trải qua các chức vụ, như: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người, Ban Thường vụ gồm 16 người. Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang và Phan Văn Thắng.

