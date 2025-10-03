Ngày 3-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết Bộ Chính trị quyết định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan theo cơ cấu.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ông Trần Văn Lâu sinh ngày 5-3-1970; quê quán: Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Khen thưởng: Huân chương Quân kỳ quyết thắng (2013); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Quá trình công tác của ông Trần Văn Lâu:

- Học thiếu sinh quân: Từ tháng 2-1985 đến tháng 8-1989 tại Trường Thiếu sinh quân Quân Khu 9.

- Gia nhập quân đội: Từ tháng 9-1989 đến tháng 10-2020. Trong đó:

+ Từ tháng 9-1989 đến tháng 1-1990: Học viên Trường sĩ quan Công binh, chuyên ngành Chỉ huy Kỹ thuật công binh.

+ Từ tháng 2-1990 đến tháng 5-1992: Thiếu úy chuyên nghiệp, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang (cũ).

+ Từ tháng 6-1992 đến tháng 10-2013: Công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, với các cấp bậc Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá đảm nhiệm qua các chức vụ: Trung đội trưởng Tiểu đoàn Phú Lợi, trợ lý Ban Chính sách, Trưởng Ban Chính sách, Phó Chủ nhiệm Chính trị.

+ Từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2014: Thượng tá, Chính trị viên Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 8-2014 đến tháng 3-2015: Thượng tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 4-2015 đến tháng 8-2017: Cấp bậc Thượng tá, Đại tá đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 9-2017 đến tháng 10-2020: Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 5-2018).

- Từ tháng 11-2020 đến tháng 6-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 30-6-2025: Ông Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động