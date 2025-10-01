Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tại Đại hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Bộ Chính trị giao ông Đặng Xuân Phong tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định 97 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, 27 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết đinh chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy (SN 1970, quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình), là thạc sĩ Quản lý kinh tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng làm Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên (Hà Nam cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũ.

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mới.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động