Nghệ An triển khai kế hoạch tổng thể phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến năm 2030

Kế hoạch hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại sẽ được kiện toàn đồng bộ; chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành và chính quyền địa phương hai cấp được phân định rõ ràng.

Đồng thời, kế hoạch chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, doanh nghiệp và người dân; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng, chống vi phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An vừa triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả. (Ảnh: Công an Nghệ An)



Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và liêm chính trong thực thi nhiệm vụ; xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm hoạt động kiểm tra không gây cản trở sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thị trường.

Giai đoạn 2026–2027 phấn đấu 70% cơ quan, đơn vị được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản; đến năm 2030, toàn bộ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, kết nối liên thông.

Song song đó, các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn và cơ quan truyền thông trên địa bàn phải cam kết không quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng hàng hóa. Công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân, doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch theo phạm vi quản lý; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND tỉnh trong quá trình triển khai.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn