Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc về định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thái Văn Thành - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Thị Thơm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026

Trong quý I/2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã bám sát chương trình công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Tình hình tư tưởng Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ đà tăng trưởng, tạo động lực thi đua sôi nổi. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nổi bật là Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026” với nguồn lực huy động đạt 171 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã có những nỗ lực cụ thể, gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh huy động hơn 25 tỷ đồng cho chương trình “Tết Sum vầy”, chăm lo cho 64.726 lượt đoàn viên qua các mô hình "Chợ Tết trực tuyến", "Chuyến bay không đồng"; Hội Liên hiệp Phụ nữ kết nối nhận đỡ đầu mới 1.430 trẻ mồ côi với cam kết hỗ trợ gần 25,9 tỷ đồng; Hội Nông dân trao tặng hơn 2.000 suất quà và hỗ trợ sinh kế trị giá trên 1,3 tỷ đồng…

Các đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết, thi đua khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026, đồng thời thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát quý I năm 2026; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để nắm bắt dư luận xã hội và định hướng thông tin kịp thời đến đoàn viên, hội viên, giúp các chủ trương của Đảng được truyền tải nhanh chóng, trực quan, dễ tiếp cận hơn, đặc biệt nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu còn lúng túng; khối lượng công việc dồn về cơ sở lớn, tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở; một số nội dung phân công, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ chung còn trùng lặp. Công tác chuyển đổi số và tuyên truyền, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù còn hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ, dẫn đến “khoảng cách số”, ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp cận thông tin và mức độ tham gia phong trào của cán bộ, hội viên và người dân. Chất lượng hoạt động và triển khai nhiệm vụ của một số tổ chức chính trị - xã hội cấp xã còn chưa đồng đều về nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới…

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đình Hùng cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay trong tháng 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, việc tinh gọn bộ máy, thực hiện cơ chế mới phải đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, tránh tình trạng cải cách làm nặng thêm thủ tục hành chính. Đồng thời đề nghị giải quyết linh hoạt bài toán thiếu giáo viên, thúc đẩy đột phá trong phát triển văn hóa, du lịch, quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU, thúc đẩy khởi nghiệp số

Phó Trưởng Ban Nội chính Hồ Xuân Bảy cho biết, yêu cầu từ ngày 1/7/2026, toàn tỉnh sẽ tiến hành đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, do đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đưa nội dung đánh giá vào kế hoạch công tác quý II để đảm bảo tính đồng bộ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm chỉ đạo thực hiện các Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về danh mục vị trí việc làm của Hội Nông dân, sớm bố trí đủ số biên chế cán bộ cho các tổ chức chính trị - xã hội các xã để hoạt động hiệu quả

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Qua nghe 13 lượt ý kiến phát biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm cũng như kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quý I/2026; trong đó, điểm sáng lớn nhất là sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức tốt các chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026”, “Sắc xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”…

Trong quý II/2026, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng báo cáo đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; báo cáo phải mang tính thiết thực, nhìn thẳng vào thực tế để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 10/6/2026. Bên cạnh đó, các Hội, Liên hiệp các Hội cần khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ Mặt trận đối với các chi bộ trực thuộc, tránh tình trạng buông lỏng vai trò của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương. Chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tăng cường các hoạt động tại cơ sở, nâng cao chất lượng dự báo và tổng hợp báo cáo kịp thời diễn biến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp ổn định tình hình; tăng cường sự đồng thuận cao trong nhân dân trong triển khai các chương trình, dự án của tỉnh và địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác tham mưu và hoạt động của tổ chức đoàn, hội. Nâng cao chất lượng truyền thông trên nền tảng số, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm của địa phương, sản phẩm OCOP; duy trì và lan tỏa các mô hình hoạt động có hiệu quả của từng tổ chức, đơn vị. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên; khơi dậy tinh thần sáng tạo qua các giải thưởng khoa học và trại sáng tác văn học nghệ thuật…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn