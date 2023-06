Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung, gồm: Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo những nội dung qua thẩm tra còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra (nếu có); Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Đ/c Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (dự báo đạt khoảng 4,59%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,26%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,31% (riêng công nghiệp tăng 3,31%); khu vực dịch vụ tăng 7,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa 7.858 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 630 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán và bằng 66,5% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 22/6/2023, tỉnh đã có 65 dự án cấp mới và điều chỉnh 81 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.186,4 tỷ đồng; trong đó, tổng số vốn cấp mới là 19.714,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 20,37%, tổng vốn cấp mới tăng 1,32 lần. Đặc biệt, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, trong 6 tháng đầu năm 2023 thu hút được 08 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đ/c Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ngành tham mưu dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia được chỉ đạo, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; đã kịp thời ban hành các văn bản để quán triệt, chỉ đạo xử lý hồ sơ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, chủ đầu tư. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giao kế hoạch vốn và thực hiện thông báo chi tiết đến từng Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư để tổ chức thực hiện kịp thời.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 26.950 người lao động giải quyết việc làm, đạt 62,67% kế hoạch, bằng 90,18% so với cùng kỳ. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra. Thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn hạn chế…

Đ/c Cao Tiến Trung – Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất về mốc lấy số liệu trong các báo cáo. Tuy nhiên, theo các đại biểu, hiện nay doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, đề nghị tỉnh có giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp và ngân hàng để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. Đời sống của người lao động, công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị trong các giải pháp 6 tháng cuối năm phải đề ra giải pháp căn cơ để hỗ trợ, giúp đỡ người lao động, công nhân.

Đ/c Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời một số kiến nghị tại phiên thẩm tra

Đ/c Nguyễn Viết Hưng– Giám đốc Sở Nội vụ phân tích nguyên nhân dẫn đến việc tuyển dụng giáo viên chậm

Các đại biểu đề nghị có các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn đã được phân bổ để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng giáo viên; giải pháp hỗ trợ trong đào tạo nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư...

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh trong bối cảnh tình hình 6 tháng đầu năm 2023 còn rất nhiều khó khăn. UBND tỉnh đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ nguồn vốn đầu tư.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thống nhất hệ thống số liệu giữa báo cáo trung tâm với các báo chuyên đề, trong đó lấy số liệu của báo cáo kinh tế - xã hội làm trung tâm. Các dự thảo Nghị quyết xây dựng đúng quy trình, có căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết đúng quy định pháp luật.

Về các giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; bổ sung thêm đánh giá về việc tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; xây dựng chương trình hành động và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết gắn với công bố quy hoạch tỉnh.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với những nơi giải ngân vốn đầu tư chậm thì xem xét để thay thế cán bộ tại các Ban quản lý dự án. Đối với các chủ đầu tư yếu kém thì điều chuyển nguồn vốn cho các chủ đầu tư có năng lực. Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, cập nhật kiến thức cho các chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh nguồn vốn, “HĐND tỉnh sẵn sàng họp các phiên chuyên đề để điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công” – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh. Đồng thời, rà soát để tham mưu bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc tuyển dụng giáo viên, ngay sau khi Trung ương bổ sung chỉ tiêu cho tỉnh Nghệ An hơn 2.800 giáo viên, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu việc tuyển dụng phải thực hiện sớm, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, có sự kiểm soát; ưu tiên cho những người đủ tiêu chuẩn đang trực tiếp giảng dạy. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc tuyển dụng giáo viên chậm theo Bí thư Tỉnh ủy còn có nguyên nhân là do Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chưa quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong việc tuyển dụng giáo viên. Vì vậy trách nhiệm trong việc tuyển dụng giáo viên thuộc về các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; Báo cáo công tác dân nguyện của Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 6; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Về chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất tại kỳ họp không trình 04 dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 – 2023 quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, hỗ trợ một phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại I; dự thảo Nghị quyết về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn