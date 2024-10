Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết điều chỉnh vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 một số huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hưng Đông tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nghị quyết cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An; Nghị quyết cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ ngân sách địa phương đợt 9 năm 2024; Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An; Nghị quyết cho ý kiến về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương;….

Để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện và gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra; hoàn thiện dự thảo nghị quyết gửi đại biểu HĐND tỉnh và chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp; phân công đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo kết quả thẩm tra với Thường trực HĐND tỉnh; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp.

Trước đó, căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, UBND tỉnh đã có văn bản số 8450/UBND-TH ngày 30/9/2024 và văn bản số 8723/UBND-TH ngày 07/10/2024 đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua một số nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ban hành chính sách cho cán bộ dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điều chỉnh dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ ngân sách địa phương đợt 9 năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương;….

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Nguồn tin: dbndnghean.vn