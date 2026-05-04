Thủ tướng yêu cầu lấy tiêu chí dám nghĩ dám làm để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm - Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 73/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Văn bản nêu rõ, thực hiện theo Kết luận số 14 ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo đột phá trong cải cách công vụ, công chức, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống hành chính nhà nước, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73/2023 của Chính phủ.

Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ. Kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ.

Mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Không hình thức hóa việc triển khai, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được xem xét là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 73/2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ