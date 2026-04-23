Nữ cán bộ Mỹ bị cáo buộc 'làm sugar baby' để sống sang chảnh

Julia Varvaro đang bị cho nghỉ việc tạm thời có hưởng lương trong quá trình điều tra cáo buộc có mối quan hệ "sugar daddy - sugar baby", chi tiêu xa hoa và sử dụng chất cấm.

Cuộc điều tra nội bộ được tiến hành sau khi người đàn ông tên Robert B. đệ đơn khiếu nại chính thức đến Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Ngày 22/4, DHS thông báo Julia Varvaro "không còn giữ chức vụ phó trợ lý thư ký tại DHS nữa".

Julia Varvaro làm việc tại Bộ An ninh Nội địa từ năm ngoái. Ảnh: DHS

Robert, giám đốc điều hành doanh nghiệp đã ly hôn, hơn Julia nhiều tuổi, nói rằng đã chi 40.000 USD cho cô trong mối quan hệ kéo dài ba tháng kể từ khi quen biết trên ứng dụng hẹn hò Hinge vào tháng 12/2025. Sau đó, ông phát hiện Julia có hồ sơ mang tên "Alessia" trên trang web tìm kiếm các mối quan hệ "cùng có lợi" với "những người đàn ông nam tính".

Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Robert cho biết đã đưa Julia đi nghỉ dưỡng sang trọng ở Aruba, Italy và Thụy Sĩ, mua cho cô túi xách Bottega giá 3.500 USD và trang sức cao cấp Cartier. Robert kể rằng trong các chuyến đi, Julia khoe khoang các đặc quyền có được nhờ chức vụ trong chính phủ.

Tháng 2, Julia được cho là bắt đầu gây áp lực khiến Robert chuyển 2.000 USD để trang trải một nửa tiền thuê nhà trong thời gian DHS đóng cửa. Sau đó, cô cố gắng dùng lời lẽ khiến Robert cảm thấy tội lỗi để xin một thẻ tín dụng mang tên mình. Robert nói bị đối xử lạnh nhạt sau khi khi từ chối yêu cầu của tình trẻ.

Cuối tháng 3, Julia thúc giục Robert mua cho mình một đôi sandals giá 1.000 USD và thiết bị giảm mỡ Emsculpt giá 2.000 USD, sau đó nổi giận vì ông không chuyển tiền ngay lập tức.

Đầu tháng 4, Julia nhắn tin cho Robert: "Tôi thích cảm giác được chu cấp và anh không làm điều đó cho tôi, vì vậy tôi không chắc mối quan hệ này là phù hợp".

Julia Varvaro bị cáo buộc lợi dụng những người tình giàu có để sống xa hoa. Ảnh: Facebook

Theo Robert, Julia nói thẳng với ông rằng số trang sức trị giá 40.000 USD trên tay và tai cô đều là quà từ những người tình giàu có. Trong đơn khiếu nại, Robert bày tỏ tin rằng Julia đang "gặp khó khăn về tài chính" và hành động của cô "gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh quốc gia".

Robert cũng nói đã chứng kiến Julia sử dụng cần sa gần chục lần và dùng thuốc Xanax để gây cảm giác hưng phấn.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Julia bác bỏ toàn bộ sự việc, mô tả về đơn khiếu nại là "một gã bạn trai cũ điên rồ đang đặt điều để trả thù bị bỏ rơi", đồng thời khẳng định việc đi du lịch cùng bạn trai hay yêu cầu cấp thẻ tín dụng mang tên mình là "chuyện bình thường".

Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa cho biết cơ quan này "có chính sách từ lâu là không xác nhận cũng không phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ cuộc điều tra cụ thể nào", và không thể cung cấp thêm chi tiết hay bình luận về vụ việc.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net