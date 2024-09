“Thuốc bổ tự nhiên” được ví ngang nhân sâm, bán đầy chợ Việt lại ít ai hay

Mướp giúp thanh nhiệt, giải độc

Mướp có tính bình hoặc hơi hàn, vị ngọt, giúp làm mát cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong những ngày hè nóng bức. Hàm lượng nước cao trong mướp giúp giải nhiệt, tăng cường quá trình đào thải độc tố qua đường tiết niệu.

Chất xơ trong mướp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Mướp chứa nhiều vitamin C, beta-caroten, các vitamin nhóm B và một số khoáng chất quan trọng, có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ gan trong quá trình giải độc.

Mướp giúp thanh nhiệt, giải độc cực hiệu quả trong mùa hè. Ảnh: Istock

Hỗ trợ tiêu hóa

Mướp chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào thải, ngăn ngừa táo bón. Loại quả dân dã này đồng thời cũng có chứa một số enzym tự nhiên giúp phân giải thức ăn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Theo Đông y, mướp có tính mát, giúp làm dịu và giảm viêm trong hệ tiêu hóa, đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về dạ dày hoặc đường ruột. Mướp là một loại thực phẩm ít calo và chất béo, phù hợp cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Điều này cũng gián tiếp giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mướp có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó được tiêu hóa và hấp thụ chậm, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn. Chất xơ trong mướp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mướp chỉ có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, không thể thay thế hoàn toàn thuốc điều trị tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng mướp hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác để hỗ trợ điều trị.

Ngăn ngừa thiếu máu

Mướp chứa một lượng sắt đáng kể, là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất hemoglobin - protein mang oxy trong máu. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến gây thiếu máu.

Mướp cũng chứa vitamin C giúp tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm hay folate (Vitamin B9) đồng vai trò trong quá trình sản xuất hồng cầu. Thiếu folate có thể dẫn đến thiếu máu. Tuy nhiên, mướp không phải là nguồn cung cấp sắt dồi dào nhất, và việc bổ sung mướp vào chế độ ăn cần kết hợp với các thực phẩm giàu sắt khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc ngăn ngừa thiếu máu.

Mướp về dễ chế biến lạ cực bổ máu. Ảnh: Vicky Pham

Tốt cho tim mạch

Mướp có hàm lượng chất béo và cholesterol rất thấp, giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Chất xơ trong mướp giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, đồng thời tăng cường cholesterol tốt (HDL), hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, mướp cũng chứa một lượng kali đáng kể, giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp - một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim. Các vitamin và chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene dồi dào trong mướp giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa đau cơ

Kali là một khoáng chất quan trọng giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể, hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp. Thiếu kali có thể dẫn đến chuột rút và đau cơ. Mướp cung cấp một lượng kali đáng kể, giúp ngăn ngừa tình trạng này.

Mướp cũng hứa vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa protein và glycogen, cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Thiếu vitamin B6 có thể gây mệt mỏi và đau cơ. Một số nghiên cứu cho thấy mướp có đặc tính chống viêm nhẹ, có thể giúp giảm đau và viêm trong các trường hợp đau cơ do viêm nhiễm hoặc chấn thương.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn