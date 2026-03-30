Thực hư tin đồn nam diễn viên hài bán bún đậu tậu biệt thự, đút túi 2 tỷ đồng/ngày

Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa thời gian gần đây gây chú ý khi trở lại với vai ông Danh trong phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là vai phản diện đầu tiên của anh, thể hiện chiều sâu tâm lý, hoàn toàn khác với hình tượng gây cười trước đây.

Dịp này, các thông tin liên quan đến Mạc Văn Khoa cũng được khán giả, các diễn đàn giải trí bàn luận. Mạc Văn Khoa là một diễn viên hài có nét duyên ngầm và gương mặt "nhìn thôi đã thấy buồn cười".

Mạc Văn Khoa kinh doanh bún đậu mắm tôm và đã mở khá nhiều chi nhánh.

Tuy nhiên, ngoài ánh đèn sân khấu, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự mát tay trong kinh doanh. Chuỗi bún đậu mắm tôm mang tên nam nghệ sĩ hiện đã trải dài khắp các tỉnh thành từ Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến Nha Trang.

Một điều đặc biệt là thương hiệu của anh luôn trong tình trạng "ăn nên làm ra", liên tục mở rộng quy mô. Mới đây nhất, Mạc Văn Khoa đã chính thức mang hương vị đặc trưng về quê nhà với chi nhánh mới khai trương tại Hải Dương.

Hành trình này bắt đầu từ đầu năm 2019, khi ngôi sao Cười xuyên Việt quyết định rẽ hướng sang kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu tại Gò Vấp, chỉ trong vài năm, số lượng chi nhánh đã tăng lên nhanh chóng, giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực thành công nhất hiện nay.

Mạc Văn Khoa phủ nhận thông tin doanh thu mỗi ngày 2 tỷ đồng, nhưng cũng công nhận rằng quán bún đậu mắm tôm đã giúp anh có cuộc sống ổn định hơn.

Hiện Mạc Văn Khoa sở hữu chuỗi 12 quán bún đậu mắm tôm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tin đồn mỗi ngày anh thu tới 2 tỷ đồng/ngày từ việc bán bún đậu đã khiến anh phải "té xỉu" trên sóng một gameshow.

Anh còn bị đồn "vừa mua nhà 50 tỷ đồng, có hàng chục quán bún đậu" khiến mọi người ngỡ ngàng, nhưng Mạc Văn Khoa liền đính chính: "Tôi vẫn ở nhà thuê, bún đậu làm sao mua nhà 50 tỷ đồng được chứ".

Anh tiết lộ, hiện vợ chồng thuê nhà ở Tp.HCM, chi trả mỗi tháng mấy chục triệu tiền thuê. Mục đích là cho vợ con có không gian rộng rãi để sinh hoạt, vui chơi.

Bố anh ở quê nghe tin đã gọi điện mắng Mạc Văn Khoa: "Sao con mua nhà mà không nói với bố?". Song tất cả chỉ là tin đồn vui vẻ bị thổi phồng quá mức.

Mạc Văn Khoa khẳng định nếu bán bún đậu được 2 tỷ đồng, tức khoảng 30.000 suất là điều không thể. Trên thực tế, nghệ sĩ cho biết chuỗi quán bún đậu mang về khoảng 300 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng, sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu...

Bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa được đánh giá là có hương vị ngon, giá tiền hợp lý.

Thời kỳ dịch bệnh, chuỗi quán bún đậu của Mạc Văn Khoa thậm chí phải cầm cự bằng vay mượn vốn để duy trì hoạt động, bởi doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn hiện hữu. Anh cho rằng, kinh doanh quán ăn là nghề tay trái - nghề chính vẫn là diễn viên và mục tiêu kinh doanh là tạo công ăn việc làm cho người thân, hỗ trợ gia đình nhỏ chứ không phải làm giàu nhanh.

Theo nhiều khán giả, Mạc Văn Khoa là hình mẫu nghệ sĩ bản lĩnh, vừa làm nghề nghiêm túc vừa cố gắng duy trì kinh doanh để ổn định kinh tế. Tin đồn "ở nhà 50 tỷ đồng" và "bán bún đậu 2 tỷ đồng mỗi ngày" đều được anh bác bỏ.

Sự thật cho thấy hành trình làm nghề và buôn bán của nam diễn viên sinh năm 1992 không hoàn toàn màu hồng, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ. Như vai diễn mới trong Út Lan: Oán linh giữ của mà Mạc Văn Khoa đảm nhận cũng là minh chứng cho quyết tâm nghệ thuật, thoát khỏi vùng an toàn.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn