3 nam diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt

Thái Hòa đã tham gia nhiều bộ phim điện ảnh có doanh thu trăm tỷ như Tử chiến trên không (251 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Tiệc trăng máu (172,5 tỷ đồng), Để mai tính 2 (103,1 tỷ đồng). Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu ấn tượng như Tèo em (85 tỷ đồng), Quả tim máu (85 tỷ đồng), Chàng vợ của em (86 tỷ đồng), Con nhót mót chồng (80 tỷ đồng)...
Tổng doanh thu các bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Thái Hòa vượt con số 1.000 tỷ đồng. Với danh xưng "ông hoàng phòng vé" được khán giả ưu ái đặt cho, Thái Hòa chia sẻ anh khá áp lực với danh xưng này vì nghĩ mình phải cố làm làm nhiều thứ hơn, điều đó không tốt và không công bằng cho vai diễn. "Vai diễn không cần danh xưng 'ông hoàng', tôi chỉ cần sống trọn vẹn với vai diễn là được. Sau này tôi không quan tâm đến danh xưng này nữa, chỉ cố gắng hết mình với vai diễn", nam diễn viên bày tỏ.
Sắp tới, Thái Hòa góp mặt trong phim điện ảnh "Anh Hùng". Anh vào vai Hùng - một tài xế taxi, cha đơn thân của 2 con gái. Hùng không phải người cha hoàn hảo, nhưng phải đối diện với áp lực từ gia đình lẫn xã hội, đặc biệt khi sinh mạng con gái nhỏ đang “nằm trong tay gã thần chết với lưỡi hái vô hình”.
Sau thành tích cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng của "Quỷ nhập tràng 2", diễn viên Quang Tuấn tiếp tục nối dài chuỗi phim trăm tỷ, trở thành gương mặt quen thuộc của phòng vé Việt. Anh cũng ghi danh vào câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ khi liên tục có nhiều bộ phim trăm tỷ đồng.
Quang Tuấn tham gia nhiều bộ phim đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng trong vài năm qua như Thiên đường máu (126 tỷ đồng), Truy tìm long diên hương (206 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (118 tỷ đồng). Trước đó, một số dự án có sự xuất hiện của Quang Tuấn như Quỷ cẩu (108 tỷ đồng), Nghề siêu dễ (68 tỷ đồng)... cũng có doanh thu tốt.
Nam diễn viên từng chia sẻ bản thân không áp lực với danh xưng diễn viên trăm tỷ, dù liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim đạt doanh thu cao. Anh cho rằng thành công phòng vé là may mắn khi được khán giả đón nhận.
Thành công cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng của "Báu vật trời cho" vào dịp Tết Nguyên đán năm nay tiếp tục nối dài chuỗi phim trăm tỷ mà Tuấn Trần góp mặt trong những năm gần đây. Thành tích này cũng khẳng định sức hút của nam diễn viên, người đang được nhiều khán giả xem là “bảo chứng trăm tỷ” của điện ảnh Việt.
Tuấn Trần từng góp mặt trong nhiều phim đạt doanh thu trăm tỷ như Mai (551 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ đồng), Đem mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng), Đất rừng phương Nam (140 tỷ đồng), Làm giàu với ma (128 tỷ đồng), Làm giàu với ma 2 (101 tỷ đồng)... Tổng doanh thu các phim có xuất hiện của Tuấn Trần đã vượt con số 1.500 tỷ đồng.
Sau "Báu vật trời cho", trong năm nay, Tuấn Trần góp mặt trong bộ phim "Hộ linh tráng sĩ". Anh vào vai Nguyên Phong - chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng của tinh thần tự do và sức sống hoang dã. Anh chọn giấu đi tài năng hơn người để sống ngoài mọi khuôn khổ, nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, Nguyên Phong buộc phải bước ra ánh sáng, không phải vì danh vọng, mà vì lòng trung nghĩa.
Tác giả: Mai Trang
Nguồn tin: Báo VOV