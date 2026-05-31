Hương Giang giành á hậu 2 ở Miss Grand International All Stars 2026

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hương Giang. Người đẹp nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước khi bước vào đêm thi quyết định.

Chung cuộc, Hương Giang giành ngôi vị á hậu 2. Người đẹp Ghana giành vị trí á hậu 1 còn đại diện Colombia trở thành hoa hậu.

Hương Giang nhận lượt phiếu bầu áp đảo

Hương Giang lọt top 10 cùng đại diện đến từ Peru, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Ghana, Colombia… Cô giành điểm số cao nhất trong top 10. Cô nhận 8,64 điểm từ ban giám khảo (thấp nhất trong top 10) nhưng lại áp đảo nhờ phần bình chọn của khán giả. Cô nhận tới 32.680 lượt bình chọn, trong khi người đứng thứ 2 về phiếu bầu từ khán giả chỉ có hơn 2.300 phiếu.

Sau đó, ở phần trình diễn Evening Gown của top 10, Hương Giang nhận 78,5/80 điểm. Với kết quả trên, hoa hậu xuất sắc lọt top 5. Những người đẹp khác cũng lọt top 5 có Faith (Gana), Mariana (Cộng hòa Czech), Vanessa (Colombia) và Gazini (Philippines).

Trong top 5, nàng hậu tiếp tục nhận lượt phiếu bầu áp đảo. Cô nhận tới hơn 60.000 bình chọn, cao gấp đôi người đứng thứ 2.

Trong phần thi ứng xử của top 5, Hương Giang nhận được câu hỏi: "Công chúng bỏ phiếu bằng trái tim, chúng tôi đánh giá bằng trách nhiệm. Vậy điều gì ở bạn là độc nhất, không một cô gái nào trên sân khấu này có thể sao chép?".

Trước câu hỏi từ ban giám khảo, Hương Giang tự tin khẳng định cô không có mặt tại cuộc thi chỉ nhờ vẻ ngoài mà còn nhờ hành trình vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Nàng hậu cho biết bản thân là người kiên cường và người duy nhất có thể kể câu chuyện cuộc đời của chính mình.

Hương Giang cho rằng điều đặc biệt nhất không nằm ở những khó khăn cô từng trải qua mà là vai trò tiên phong trong hành trình theo đuổi ước mơ và phá bỏ những rào cản định kiến.

Người đẹp nhấn mạnh cô là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử cuộc thi lọt vào top 5. Theo Hương Giang, dấu mốc này không chỉ là thành tích cá nhân mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho những người dám sống thật với chính mình và theo đuổi đam mê.

"Tôi là người tiên phong, góp phần mở ra cánh cửa mới cho cuộc thi sắc đẹp. Tôi là người chuyển giới đầu tiên lọt top 5 và qua đó, tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người tự tin vào chính mình. Hãy vượt qua mọi giới hạn và rào cản xã hội. Không ai trên sân khấu này có thể kể câu chuyện đó như cách tôi đã làm", cô phát biểu.

Người đẹp trả lời bằng phong thái tự tin, lối nói mạch lạc, dõng dạc, truyền được cảm hứng cho khán giả. Màn trả lời của Hương Giang nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả có mặt tại đêm chung kết, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, BGK không đánh giá cao phần trả lời của cô. Họ cho cô số điểm trung bình thấp nhất trong top 5. Thậm chí, cô chỉ nhận được 5 điểm từ giám khảo Lupita và 7 điểm từ Osmel. Tuy nhiên, người đẹp vẫn tiếp tục tiến vào top 3 nhờ lượt bình chọn khán giả.

Kết quả

Chung cuộc, người đẹp Việt lọt top 3 cùng đại diện Colombia và Ghana. Ở phần này, câu hỏi ứng xử của Hương Giang là: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào để trở thành ngôi sao và khiến mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra?".

Câu trả lời của người đẹp là: "Làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận ra sự can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không ngừng bỏ cuộc, bạn có thể trở thành người làm nên lịch sử. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang chìm trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy bạn và nhận ra không gì là không thể, không gì quá lớn lao".

Cô tiếp tục: "Tôi là một ngôi sao. Tôi tỏa sáng không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất tôi luôn mang theo".

Sau phần thi trên, Hương Giang được gọi tên ở vị trí á hậu 2. Trong khi, đại diện Colombia và Ghana lần lượt trở thành hoa hậu, á hậu 1.

All Stars 2026 được xem là mô hình hoàn toàn mới của hệ thống Miss Grand International khi quy tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần dự thi bao gồm các hoa hậu đã đăng quang, những đại diện được khán giả yêu thích hoặc từng lọt sâu vào vòng chung kết ở các mùa giải trước.

Tuy nhiên, đêm chung kết gặp sự cố dẫn đến bị gián đoạn khoảng 10 phút. BTC cuộc thi giải thích hệ thống bình chọn bị lỗi nên để đảm bảo tính công bằng, họ phải tạm dừng các phần thi. Bên cạnh đó, phần phiên dịch của cuộc thi cũng gây tranh cãi.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn