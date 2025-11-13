Thực hư tiếp tục sáp nhập tỉnh lần 2 sáp nhập từ 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành (Hình từ Internet)

Theo đó, thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục sáp nhập tỉnh lần 2 xuống còn 16 tỉnh thành sau khi sáp nhập còn 34 tỉnh thành theo Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn không chính xác, cho đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin chức thức nào từ các cơ quan chức năng về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh lần 2 sáp nhập từ 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành.

Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ mới chỉ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính. Trong đó tại Đều 5 dự thảo Nghị định thì Bộ Nội vụ đã đề xuất quy định về việc tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh xã như sau:

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải thể hiện tổng số hộ gia đình trên địa bàn, số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ gia đình đồng ý, số hộ gia đình không đồng ý, các ý kiến khác (nếu có).

- Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính đạt trên 50% tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp xã) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan để lấy ý kiến.

Trường hợp chưa đạt 50% thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, thuyết phục, vận động và tiếp thu những ý kiến xác đáng của Nhân dân để hoàn thiện Đề án, bảo đảm đạt tỷ lệ tán thành của Nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định..

- Kết quả lấy ý kiến Nhân dân phải được công khai trên các trang, cổng thông tin của địa phương và trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Như vậy hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền khẳng định việc sẽ sáp nhập tỉnh lần 2 từ 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành

Do đó, người dân nên bình tĩnh, chọn lọc thông tin và chỉ theo dõi từ các nguồn đáng tin cậy như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Chính phủ hoặc các cơ quan báo chí uy tín, để tránh bị ảnh hưởng bởi tin đồn chưa được kiểm chứng.

Hồ sơ đề án giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính gồm có:

- Tờ trình về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính;

- Đề án về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến Nhân dân, ý kiến của Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Dự thảo nghị quyết của Quốc hội hoặc dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

