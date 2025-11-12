Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Giang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo xã Lam Thành; cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Hưng Lợi 2.

Trước khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Hưng Lợi 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lam Thành

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu và Nhân dân xóm Hưng Lợi 2 đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của xóm Hưng Lợi 2 thời gian qua.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Hưng Lợi 2

Xóm Hưng Lợi 2 hiện có 230 hộ, 776 nhân khẩu. Nhân dân trên địa bàn xóm chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, cán bộ và Nhân dân luôn đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người dân xóm Hưng Lợi 2 dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Hưng Lợi 2

Nhân dân hăng hái thi đua lao độngsản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; chung sức xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xóm đạt 45 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn xóm hiện có 01 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo. Năm 2024-2025, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt trên 95%; xóm được công nhận là Làng văn hóa duy nhất của xã năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân xóm Hưng Lợi 2 đạt được

Phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ xóm Hưng Lợi 2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, biểu dương những thành tích của xóm Hưng Lợi 2 đã đạt được trong thời gian qua.

Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Lam Thành và cán bộ, Nhân dân xóm Hưng Lợi 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho cán bộ và Nhân dân xóm Hưng Lợi 2

Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong toàn xã hội. Quan tâm, chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách và người yếu thế. Đặc biệt, trong bối cảnh Nghệ An vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, số 5 và số 10, cần tiếp tục lan tỏa các hoạt động “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, thể hiện rõ nghĩa tình, trách nhiệm và bản lĩnh của con người Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phan Sỹ Cường tặng quà cho các hộ nghèo

Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Ban công tác Mặt trận trong nắm bắt tình hình Nhân dân; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân với cấp ủy, chính quyền; chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời kịp thời phát hiện, hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, không để phát sinh điểm nóng…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn