Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 12-11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 33, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy - đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố chiều 11-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệm là ông Nguyễn Khắc Thận được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc cho biết sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu lớn đặt ra: xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kiên quyết đẩy lùi, loại bỏ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Mục tiêu là mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Ông Phạm Quang Ngọc 52 tuổi, quê xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ông trưởng thành từ ngành môi trường, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo từ cơ sở.

Từ tháng 5-2019 đến 10-2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đến tháng 10-2020, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 12-2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tới ngày 1-7-2025, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới).

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Khắc Thận.

Trong 3 quý của năm 2025, kinh tế Hưng Yên tiếp tục đà tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,01%. Sản xuất công nghiệp khởi sắc, nhất là ngành chế biến, chế tạo động lực chính duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 11,51% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, toàn tỉnh thu hút 106 dự án FDI đăng ký mới với số vốn khoảng 1,39 tỉ USD. Đáng chú ý, công tác thu ngân sách nhà nước của địa phương này đạt kết quả ấn tượng, khi tổng thu 9 tháng đạt hơn 70.600 tỉ đồng, tăng 82,18% so với cùng kỳ và đạt 127,47% kế hoạch năm. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2035 sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc. Cùng với đó là tỉnh giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng.

