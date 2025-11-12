Khởi tố đối tượng dùng dao đâm, cướp tài sản của tài xế xe công nghệ

Trước đó, khoảng 21h ngày 03/11/2025, anh P.V.L (sinh năm 1986, ngụ phường Phú Tân) là tài xế taxi nhận đón khách là Nguyễn Phát Đạt qua ứng dụng Grabcar.

Khởi tố đối tượng dùng hung khí cướp tài sản của tài xế xe công nghệ

Sau khi chở Đạt từ khu vực ngã tư Tú Điền, đường Nguyễn Thị Định đến điểm trả khách khu vực phường Bến Tre, Đạt dùng dao đâm vào đùi anh L, khống chế và cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A24 cùng 200.000 đồng tiền mặt, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã khẩn trương đến công an phường Bến Tre trình báo vụ việc.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Phát Đạt. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: vov.vn