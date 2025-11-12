Đàn ông thích người phụ nữ của mình mặc gì trong phòng ngủ?

Phái mạnh sẽ chỉ muốn người phụ nữ là của mình, chỉ được quyến rũ với mình. Do đó, khi ở trong không gian chỉ có 2 người, chàng càng khao khát thấy được sự nóng bỏng, khiêu gợi, hoang dại của nàng.

Vậy đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi quan hệ và phụ nữ nên mặc gì để kích thích chàng? Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời nhất:





Phần lớn đàn ông thích người phụ nữ của mình mặc những trang phục tôn lên vóc dáng, khơi gợi trí tưởng tượng.. (Ảnh minh họa)

Váy ngủ hai dây dáng xòe

Chiếc váy ngủ được thiết kế với phần trên cúp ngực, làm hở đôi bờ vai sẽ tôn lên sự gợi cảm và giúp nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Phần váy dưới thiết kế dáng xoè rộng vừa thể hiện sự đáng yêu cùng nét buông lơi đầy quyến rũ.

Váy ngủ lụa

Váy ngủ lụa hai dây là một trong những lựa chọn cho nàng khi trên giường bởi độ mềm mượt của nó sẽ làm những đường cong cơ thể trở nên quyến rũ.

Với thiết kế àm lộ tấm lưng trần cùng xương đòn gợi cảm, phần ngực được phô diễn theo cách lấp ló, nửa kín nửa hở, kèm các đường chiết eo, xẻ tà cao chiếc váy lụa mềm mại khéo léo khoe những điểm nóng bỏng trên cơ thể và làm tôn lên thân hình khó cưỡng của nàng.

Váy ngủ ren mỏng

Lớp vải mỏng xuyên thấu cùng viền ren táo bạo tạo nên một sự cuốn hút kỳ diệu. Những đường cong, làn da trắng nõn của nàng ẩn hiện trong lớp vải ren mỏng manh vừa bí ẩn vừa thôi thúc sự khao khát được khám phá của chàng.

Nếu muốn tăng thêm “lửa yêu” và có một đêm nóng bỏng, cuồng nhiệt, thì nàng hãy diện ngay một chiếc váy ren sexy nhé.

Áo choàng kết hợp với nội y gợi cảm

Sét áo choàng mỏng kết hợp cùng nội y gợi cảm sẽ làm tôn lên các đường nét cơ thể đặc biệt của nàng.

Trong khi bộ nội y khoe toàn bộ những gì cuốn hút nhất, thì áo choàng lại che đi một phần sự táo bạo đó, tạo nên một set đồ vừa kín vừa hở, vừa mời gọi vừa e ấp. Chắc chắn chàng sẽ không thể cưỡng lại mà chỉ còn cách “yêu chiều” bạn thật nhiều.

Áo sơ mi của chính chàng

Đây là một trong những món đồ được cánh đàn ông yêu thích nhất. Việc người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của chồng/bạn trai (thường là sơ mi trắng) mà không mặc quần, tạo nên vẻ ngoài vừa đáng yêu, vừa mỏng manh, lại vừa khiêu khích một cách tinh tế.

Thấy người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi trắng của chính mình với những khuy áo mở ngực và để lộ hoàn toàn đôi chân trần nõn nà, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Ngạc nhiên pha lẫn sung sướng, cảm thấy cả hai như thuộc về nhau chắc chắn khiến chàng trở nên “hăng máu” khi làm tình.

Sơ mi màu trắng chính là màu kích thích đàn ông nhất khi khoác lên người nàng lại toát lên sự tinh khôi, ngây thơ và không kém phần gợi cảm! Đây là một tiết lộ thú vị từ cánh đàn ông đấy nhé.





Sơ mi màu trắng với những khuy áo mở ngực và để lộ hoàn toàn đôi chân trần nõn nà vừa mỏng manh, lại vừa khiêu khích một cách tinh tế. (Ảnh minh họa)

Váy ngủ xẻ đùi táo bạo

Những chiếc váy ngủ xẻ đùi sẽ giúp bạn khoe trọn được đôi chân dài miên man của mình và kích thích sự ham muốn của cánh mày râu. Chàng sẽ muốn chạm vào và ôm trọn vóc dáng nuột nà của bạn ngay tức thì. Vậy nên khi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng mẫu váy ngủ sẻ đù sexy sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn.

Phần lớn đàn ông thích người phụ nữ của mình mặc những trang phục tôn lên vóc dáng, khơi gợi trí tưởng tượng và mang lại cảm giác bất ngờ hoặc gần gũi, thân mật.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là món đồ bạn mặc, mà là sự tự tin, thoải mái của bạn khi mặc chúng, và sự hòa hợp trong cảm xúc giữa hai người.

Vậy giờ nàng đã biết đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi quan hệ chưa? Phải khẳng định rằng đàn ông thích phụ nữ kín đáo, thanh lịch khi ra ngoài, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, thế giới chỉ có hai mình thì tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Lúc này, thứ cánh mày râu khao khát một cơ thể nóng bỏng đầy mời gọi. Phụ nữ càng ăn mặc quyến rũ, đàng ông càng bị lôi cuốn và kích thích mãnh liệt. Những trang phục sexy chốn phòng the vì thế được coi là “vũ khí” tối tân nhất khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng trở nên điên dại và không ngừng thể hiện bản năng vốn có.

Tác giả: Quang Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn