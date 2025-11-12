Đại tướng Lương Tam Quang giải trình đề xuất phạm nhân được hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 12-11, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đã có giải trình các ý kiến của đại biểu nêu ra về dự Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Dự kiến các điều kiện để phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể

Dự luật bổ sung phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người; được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật.

Về nội dung này, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để chỉnh lý trong dự thảo luật trên cơ sở nguyên tắc phạm nhận được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ điều kiện.

Các điều kiện như tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể, đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và đảm bảo sức khỏe để tiếp tục thi hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể.

Phạm nhân phải tự chịu chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể, chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể.

Người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp tội phạm lần đầu, thời gian chấp hành án dưới 3 năm.

Hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân của phạm nhân.

Về quyền được lưu trữ trứng, tinh trùng của phạm nhân, một số ý kiến đại biểu cho rằng quy định mang tính nhân văn, nhân đạo, tiến bộ. Nhưng không nên quy định trong luật vì thiếu tính khả thi, bởi việc này đòi hỏi kỹ thuật y tế cao, chi phí lớn, khó thực hiện tại các cơ sở giam giữ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết với nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng việc quy định về quyền này là chính sách nhân văn, nhân đạo.

Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, trước khi báo cáo Quốc hội thông qua dự luật.

Về xếp loại chấp hành thi hành án phạt tù, Bộ trưởng nêu rõ quy định của dự thảo luật về đánh giá kết quả chấp hành án của phạm nhân không loại bỏ tiêu chí khắc phục hậu quả khi xét giảm án, tha thù trước thời hạn có điều kiện.

Quan điểm không tràn lan buồng tạm giữ

Liên quan các ý kiến về dự Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Bộ trưởng nêu rõ cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ có quy định để giao cho trưởng công an xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý, theo dõi những người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về ý kiến của đại biểu nêu về bổ sung tất cả các đồn biên phòng được bố trí buồng tạm giữ để khắc phục các khó khăn trong thực tiễn, Bộ trưởng cho biết hiện trong luật đã quy định các đồn biên phòng đóng ở vùng sâu, xa được bố trí.

Ông nói cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát, tiếp thu theo hướng đồn phiên phòng đóng quân ở nơi xa cơ sở giam giữ được tổ chức buồng tạm giữ để quản lý, và vấn đề này sẽ dần dần được khắc phục.

Bộ trưởng nêu rõ sau khi không tổ chức công an cấp huyện, mặc dù công an cấp xã là nơi xử lý nhưng hiện nay cũng không bố trí buồng tạm giam, tạm giữ.

Ông thông tin sẽ có quy hoạch các buồng tạm giam, tạm giữ để đảm bảo tất cả các hoạt động của các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện đúng. Hiện nay chỉ đề xuất công an đặc khu ở ngoài đảo được bố trí các buồng tạm giam, tạm giữ.

"Từ hoạt động thực tiễn, chúng tôi sẽ có quy định và các cơ quan sẽ tham mưu cho Chính phủ quy định đối với các đồn biên phòng nào hiện đang ở xa cơ sở giam giữ. Quan điểm của chúng tôi cũng không tràn lan buồng tạm giữ", Bộ trưởng nêu thêm.

Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng làm rõ nội hàm của khái niệm cấm đi khỏi nơi cư trú là cấm đi khỏi địa bàn cấp xã và phạm vi của đơn vị quân đội quản lý.

