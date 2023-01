Thực hư thông tin sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đến cầu an

Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số clip về với nội dung sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đến cầu tài, cầu an.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok có tên "kênh tin tức 24 giờ" có đăng clip ghi lại hình ảnh một sư thầy mặc áo màu vàng cầm theo chổi, đang đuổi đánh một người đàn ông đội mũ trắng, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. Clip kèm dòng chữ "Mùng 6 Tết người dân đi lễ chùa không hiệu có truyện gì sự thầy cầm chổi đuổi người tới cầu tài".

Ngoài ra, trên tài khoản TikTok có tên "Lebaongoc475" cũng đăng lại clip này kèm dòng chữ "Trời ơi ko hiểu sao sáng mùng 7 Tết mọi người đến chùa cầu an xin lộc thì bị sư thầy cầm chổi rượt chạy bán sống bán chết".

Một tài khoản tiktok đăng tải clip với dòng chữ sai sự thật

Những clip này được đăng tải và nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ rất nhiều người, kèm những bình luận khiếm nhã.

Qua xác minh, clip trên thực chất được cắt từ một camera an ninh của chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 11-2018. Clip này ghi lại cảnh một nhóm người vào chùa trộm tiền công đức nhưng bị phát hiện.

Your browser does not support the video tag.

CLIP từ camera an ninh của chùa Vạn Phước ghi lại cảnh sư thầy đuổi tên trộm vào năm 2018

Theo đó, có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) đi vào chùa Vạn Phước, sau đó 3 nam thanh niên đi vào chánh điện chỉnh camera đi hướng khác rồi trộm hòm tiền công đức của chùa. Phát hiện ra vụ việc, nhà chùa đã đóng cửa chính rồi tri hô người vây bắt.

Có 2 thanh niên vượt rào ra ngoài được, còn một nam, một nữ bị bắt lại, trong đó có một nam thanh niên bị sư thầy rượt đuổi và quật ngã (như trong clip).

Đại đức Thích Chúc Minh - trụ trì chùa Vạn Phước - cho biết sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước nay lại bị cắt ghép thành nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến chùa.

Phía đại đức Thích Chúc Minh yêu cầu những người đăng tải clip phải gỡ bỏ, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý vụ việc.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động