Thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ đảm bảo 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân

Triển khai việc cung cấp chứng thư số công cộng miễn phí cho 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh trước ngày 30/11/2024

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết liệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm giao dịch một cửa các cấp phối hợp với VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An hướng dẫn người dân nộp thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đăng ký chứng thư số công cộng và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử. Yêu cầu người dân, doanh nghiệp khi nạp trực tuyến bắt buộc phải thực hiện ký số đối với các hồ sơ có quy định phải ký số để thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tạo thói quen ký số hồ sơ điện tử. Ưu tiên, khuyến khích, có chính sách rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ do doanh nghiệp, người dân đã thực hiện ký số.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An triển khai việc cung cấp chứng thư số công cộng miễn phí cho 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại đơn vị, địa phương. Hoàn thành việc cấp chứng thư số miễn phí cho nhóm đối tượng này trước ngày 30/11/2024 đối với các đơn vị cấp tỉnh và trước 31/12/2024 đối với các đơn vị cấp xã/phường/thị trấn.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An tổ chức triển khai “đi từng ngõ, gõ từng từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sử dụng chữ ký số công cộng khi nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký chứng thư số công cộng trên ứng dụng VNeID hoặc trên ứng dụng do VNPT, Viettel cung cấp.

Tăng cường tuyên truyền và triển khai cấp miễn phí chứng thư số công cộng và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng ký số trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An có kế hoạch tăng cường hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân ký số khi nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) phối hợp với VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An thực hiện thiết lập và tích hợp chữ ký số công cộng của các doanh nghiệp triển khai vào Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn, nhanh chóng và thông suốt. Tăng cường đăng tải thông tin, bổ sung banner/logo và các video clip trên Hệ thống giải quyết hành chính và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An nhằm giới thiệu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp ký số các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai cấp miễn phí chứng thư số công cộng và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng ký số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An triển khai việc cấp chứng thư số công cộng miễn phí cho 100% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng TTĐT Nghệ An và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục đưa tin về cấp chứng thư số công cộng cho người dân thực hiện nộp dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng ký số và cách thức ký số trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân đăng ký chứng thư số công cộng qua ứng dụng VneID. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

“Mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% nhằm hạn chế nhận hồ sơ giấy trong quá trình thực hiện, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” – là một trong những mục tiêu tại Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn