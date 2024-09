Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số tại Nghệ An

Tham dự diễn đàn có Đại sứ các nước: Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Algeria tại Việt Nam; các vị khách, chuyên gia Quốc tế; Tiến sĩ Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, cùng khoảng 450 khách mời trong và ngoài tỉnh gồm các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện trường đại học, cao đẳng, các tổ chức thúc đẩy - hỗ trợ khởi nghiệp, startup.

Với tinh thần “Quốc gia khởi nghiệp" nhằm huy động nguồn lực góp phần chung tay cùng Chính phủ thúc đẩy việc chuyển đổi triết lý khởi nghiệp kinh doanh sang "Phụng sự Dân tộc, hưng thịnh Quốc gia" của các doanh nhân, doanh nghiệp, cũng như thích ứng với điều kiện mới, phát triển bền vững, khích lệ các doanh nhân, doanh nghiệp nỗ lực vượt khó.

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đang chủ trì thực hiện 2 nhiệm vụ: "Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo công của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo" và "Hỗ trợ nâng cao năng lực tư nhân trong đào tạo, ươm tạo, kết nối, gọi vốn, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo với quốc tế".

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An phát biểu tại diễn đàn

Nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương thông qua các chương trình chia sẻ kinh nghiệm, phát triển năng lực lãnh đạo địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng khởi nghiệp thông qua đào tạo, ươm tạo, kết nối, gọi vốn, truyền thông cũng như kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương trong kỳ nguyên kinh tế số."

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan khởi nghiệp, như phát huy tính liên kết của các địa phương với vùng và quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức quốc tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp và cách thức gọi vốn từ các shark, quỹ đầu tư; gợi mở cách thức thu hút các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức quốc tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào khởi nghiệp; vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương; mô hình liên kết công-tư trong hỗ trợ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương.

Tại Nghệ An, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đáng khích lệ, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sinh động, sáng tạo. Theo đó, Nghệ An đã kịp thời ban hành nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức quỹ, nhà đầu tư về với Nghệ An. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An lập Đề án: "Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ" để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024. Nghệ An xác định, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên kinh tế số, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, từ ươm tạo, đào tạo, kết nối, đến gọi vốn và truyền thông. Đây chính là động lực để tạo ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ tại địa phương.

Diễn đàn là nơi các doanh nhân được lắng nghe những định hướng của Chính phủ về khởi nghiệp, chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ cơ hội kết nối, phát triển nguồn nhân lực công nghệ, nguồn nhân lực công nghệ cao để từ đó truyền cảm hứng sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình diễn đàn, Ban tổ chức còn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn và tham qua một số cơ sở sản xuất sản phầm nông nghiệp sạch trê địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hồ Việt

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn