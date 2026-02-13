Thủ tướng yêu cầu đa dạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức

Trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị. Đây sẽ là cơ sở để tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được đổi mới theo vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ lưu ý hoàn thiện quy định để thực hiện có hiệu quả các cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức. Việt Nam sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài cùng với cơ chế theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch.

Cùng với hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Tất cả thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Những thủ tục rườm rà, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức sẽ bị loại bỏ. Những giấy tờ đòi hỏi người dân, doanh nghiệp phải chứng thực cũng sẽ được cắt giảm.

Mục tiêu là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%, trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

Nhân viên Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng đang xử lý công việc, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Hiện mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024 (Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương).

Thảo luận tại Quốc hội cuối tháng 10/2025, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp. Trung bình chi phí sinh hoạt tối thiểu ở đô thị như ăn uống, đi lại, điện nước, học phí đã vượt 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó cho biết Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026 dựa trên góp ý đại biểu, trong đó đề xuất áp dụng ngay từ 1/1/2026.

Nghị quyết kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV tháng 12/2025 giao Chính phủ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí, trong năm 2026.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net