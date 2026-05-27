Thủ tướng: Lương và chế độ chính sách sẽ làm đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, trong đó ưu tiên nhiều hơn cho cơ sở

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sáng 27.5, tại tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Xác định mô hình tăng trưởng mới

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và rất cụ thể.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Thủ tướng, tất cả các nhóm giải pháp theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đều phục vụ mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, cần khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch theo thẩm quyền trên cơ sở các quy hoạch quốc gia đã được phê duyệt.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xác định mô hình tăng trưởng mới của Đồng Tháp trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh; đồng thời, cùng các địa phương đóng góp cho Trung ương để hoàn thiện mô hình tổng thể mới về tăng trưởng của quốc gia.

Về công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến, nông thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Khu công nghiệp Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II, III.

Về nông nghiệp, Thủ tướng lưu ý định hướng quan trọng với ĐBSCL là chỉ chuyển đổi đất lúa không hiệu quả và phải bảo đảm an ninh lương thực. Do đó, Đồng Tháp cần tính toán rất kỹ lưỡng việc chuyển đổi đất lúa; chủ động kiến nghị các nội dung sửa đổi Luật Đất đai.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu. Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần quan tâm phát triển các trung tâm kiểm định nông sản, hoa quả để phục vụ hiệu quả xuất khẩu, nhất là tại ĐBSCL.

Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn…

Về dịch vụ, du lịch, tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn tại các khu vực Gò Công, Tân Phước, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, đưa tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển, kho vận, phân phối hàng hóa kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm đặc trưng, cốt lõi như Khu sinh thái Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim…

Phát triển kinh tế biên mậu, phát huy hiệu quả 2 cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu phụ. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm đặc trưng, cốt lõi như Khu sinh thái Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim…

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng lưu ý là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Rà soát rất nhanh, lên phương án cụ thể, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, rà soát kỹ, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm thực hiện yêu cầu về hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư, tính lan tỏa, kết nối trước khi phân bổ vốn; thực hiện nghiêm quy định giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn của từng địa bàn, tăng cường điều chuyển cán bộ sở, ngành xuống các địa phương; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai bài bản việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách phù hợp thực tiễn, bảo đảm ổn định hoạt động, không gây xáo trộn lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh hết sức quan tâm, quyết liệt rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm tối đa thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt là cán bộ cấp xã, phường, các sở, ngành phải gần dân, sát dân, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với các bộ, ngành trong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, nhất là về thuốc, y tế, vaccine, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; chủ động triển khai cơ chế đặt hàng trên cơ sở chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu của địa phương, nhất là đất đai.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội trên cơ sở tính toán kỹ, tránh lãng phí, đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ địa phương hợp tác với các đại học lớn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh tập trung triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Yêu cầu tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế hỗ trợ về nguồn nhân lực y tế trên địa bàn.

Tác giả: Tùng Quang

Ảnh: Nhật Bắc

Nguồn tin: baovanhoa.vn