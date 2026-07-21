Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, Lai Châu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, Lai Châu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than.

Từ đầu tháng 7 đến ngày 20/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều điểm mưa lớn từ 700-800 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm; một số trạm mưa lớn như: Hua Bum 937 mm; Nậm Sò 849 mm; Pắc Ta 809 mm; Phúc Than 768 mm; Tủa Sín Chải 760 mm.

Thiệt hại do lũ quét gây ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn đã gây lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vào khoảng sau 7h ngày 17/7, hậu quả làm 6 người chết, 2 người mất tích.

UBND tỉnh Lai Châu đã chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu và xã Mường Than đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thắp hương viếng nạn nhân tử vong do lũ quét - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên gia đình có người thân tử vong do lũ quét - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tỉnh thành lập đoàn công tác trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích, tiếp cận các khu vực bị chia cắt và di dời khẩn cấp 1.686 người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, xử lý thông tuyến giao thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm gia đình anh Phạm Thanh Hải có vợ và 2 con bị lũ cuốn trôi - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét, công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng nghe lãnh đạo địa phương và các lực lượng chức năng báo cáo về diễn biến thiên tai, công tác huy động lực lượng, phương tiện, tình hình giao thông, đời sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng như tiến độ triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát khu tái định cư tập trung - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đến thăm các hộ dân đang được bố trí sơ tán, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát về người và tài sản do lũ quét gây ra; đồng thời mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra việc xây dựng khu tái định cư tập trung - Ảnh: VGP/Gia Huy

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện, nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn.

Xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng đã thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Trước đó, ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Theo phương án, khu tái định cư tập trung sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai; diện tích san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m². Dự án bao gồm xây dựng nhà ở cấp IV cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, điện, san nền và các hạng mục phụ trợ, nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở và khôi phục sản xuất.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, kết quả triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và triển khai khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tác giả: Gia Huy

Nguồn tin: baochinhphu.vn