Thủ tướng Thái Lan thừa nhận sai, xin lỗi người dân vì biến động giá xăng dầu

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc họp báo ngày 27-3 - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation, ngày 27-3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân vì những biến động giá nhiên liệu tại nước này trong nửa đầu tháng 3.

Tại buổi họp báo cùng ngày, ông cho biết trong 15 ngày đầu tháng 3, chính phủ vẫn duy trì các biện pháp trợ giá nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là nông dân và ngành vận tải.

Tuy nhiên xung đột kéo dài ngoài dự kiến và hiện chưa có dấu hiệu kết thúc, chính phủ buộc phải tăng tốc điều chỉnh chính sách năng lượng.

"Tôi xin lỗi người dân vì những xáo trộn do việc điều hành giá dầu gây ra", ông Anutin nói, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Thủ tướng Anutin cam kết trong thời gian tới, trọng tâm chính sách sẽ là hỗ trợ nhóm thu nhập thấp và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ chi phí năng lượng như nông nghiệp, vận tải, thủy sản và công nghiệp.

Chính phủ cũng sẽ kết hợp giữa bảo đảm an ninh năng lượng và các gói hỗ trợ có mục tiêu, nhằm giúp người dân ứng phó với áp lực chi tiêu ngày càng gia tăng.

Về nguồn cung, Thái Lan cho biết đã tăng cường đàm phán với Iran để duy trì an toàn cho tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, qua đó hạn chế nguy cơ gián đoạn.

Đồng thời nước này đẩy nhanh việc bổ sung và luân chuyển dầu, nâng mức dự trữ từ 62 ngày lên 100 ngày trong thời gian ngắn - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhà nước cũng sẵn sàng sử dụng quyền pháp lý để can thiệp vào lượng dự trữ của khu vực tư nhân nếu cần thiết vì lợi ích chung.

Trong điều hành giá, chính phủ sẽ chuyển từ cơ chế trợ giá toàn phần sang mô hình "thả nổi", giúp giá trong nước bám sát hơn diễn biến thị trường thế giới.

Để giảm tác động từ giá năng lượng, Bộ Thương mại dự kiến mở rộng danh mục hàng hóa kiểm soát giá từ 66 lên 76 mặt hàng. Các chương trình trợ giá như "Thong Fah" và "Thai Chuay Thai" cũng sẽ được triển khai từ 1-4, cung cấp hàng hóa thấp hơn tới 25% so với thị trường, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho các hộ gia đình.

Đáng chú ý, Thủ tướng Anutin còn phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng với khẩu hiệu "Mỗi gia đình, một lít". Theo tính toán, nếu 10 triệu hộ gia đình giảm tiêu thụ 1 lít nhiên liệu/ngày, Thái Lan có thể tiết kiệm hơn 200 triệu baht và giảm chi tiêu của người dân hơn 400 triệu baht mỗi ngày.

Ngoài ra, chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong dịp lễ Songkran, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ