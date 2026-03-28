Từ 0h sáng nay, không thu nhiều loại thuế xăng dầu

Thủ tướng có quyết định giảm đồng loạt các loại thuế đối với xăng dầu về 0 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tối 26-3, Thủ tướng ban hành Quyết định số 482 về việc áp dụng các biện pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26-3 đến hết ngày 15-4.

Theo đó, hàng loạt sắc thuế được điều chỉnh về mức thấp nhất. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay giảm về 0 đồng/lít, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại giảm về 0%.

Xăng, dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm mạnh các loại thuế nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, trong đó căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt khu vực eo biển Hormuz, đã làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Diễn biến này khiến giá xăng dầu trong nước tăng nhanh, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Dự kiến chính sách trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.200 tỉ đồng mỗi tháng. Tuy vậy, cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp cần thiết để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính cho biết đã khẩn trương phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giảm thuế và trình cấp có thẩm quyền áp dụng cơ chế đặc biệt theo Luật Tổ chức Chính phủ, cho phép Thủ tướng quyết định biện pháp cấp bách trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Trước đó, ngày 9-3-2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 về giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, góp phần đa dạng nguồn cung và hỗ trợ bình ổn thị trường trong nước. Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ