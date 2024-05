Thủ tướng Slovakia bị á.m s.á.t, t.í.n.h m.ạ.n.g gặp nguy

Your browser does not support the video tag.

Cảnh các đặc vụ gấp gáp đưa ông Fico lên xe sau vụ nổ súng và cảnh khống chế nghi phạm

Hôm 15/5, TA3 (đài truyền hình của Slovakia) đưa tin, ông Fico, 59 tuổi, bị đạn bắn trúng bụng sau khi nhiều nhân chứng nghe thấy 4 phát súng nổ bên ngoài một tòa nhà chính quyền địa phương ở Handlova.

Một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bộ Nội vụ Slovakia tuyên bố, vụ tấn công hôm 15/5 là hành động ám sát nhằm vào Thủ tướng Robert Fico.

Các đặc vụ vội vàng đưa ông Fico lên ô tô sau vụ nổ súng

Trong tuyên bố qua email gửi truyền thông, Văn phòng Chính phủ Slovakia cho biết Thủ tướng Fico đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Fico được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Banska Bystrica, gần hiện trường vụ nổ súng. Thủ tướng Slovakia chưa được chuyển về thủ đô Bratislava điều trị vì vết thương của ông cần được phẫu thuật ngay lập tức, theo Reuters.

Dẫn nguồn thạo tin, Reuters cho hay, ông Fico được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo.

“Có một vụ ám sát nhằm vào ông Fico. Ông ấy bị bắn nhiều phát và hiện đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Vài giờ tới sẽ mang tính quyết định”, trang Facebook chính thức của ông Fico thông báo.

“Ông ấy được di chuyển bằng thực thăng tới thành phố Banska Bystrica. Sẽ mất quá nhiều thời gian để tới Bratislava và ông ấy cần can thiệp y tế khẩn cấp”, Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng Chính phủ Slovakia.



Theo Reuters, ông Fico bị trúng đạn sau khi 4 phát súng vang lên bên ngoài Nhà Văn hóa Handlova, thị trấn cách thủ đô Bratislava khoảng 150 km. Ông Fico bị bắn khi vừa kết thúc một cuộc tại tòa nhà này và bước ra ngoài để gặp những người ủng hộ.

Một nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường vụ nổ sung (ảnh: Reuters)

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, cô nghe thấy 3 hoặc 4 tiếng súng nổ và dường như ông Fico bị thương ở ngực và đầu. Nhân chứng này không thể xác định ông Fico bị thương nghiêm trọng ra sao.

“Tôi chuẩn bị bắt tay Thủ tướng thì nhiều tiếng súng đột nhiên vang lên, khiến tai tôi bị ù”, nhân chứng kể lại. Một nhân chứng khác cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và một người đàn ông (dường như là nghi phạm) bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã đưa người này lên ô tô.

Dẫn nguồn từ kênh truyền hình Markiza TV (Slovakia), RIA Novosti đưa tin, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico được cho là Juraj Cintula, một nhà văn 71 tuổi.

Hãng thông tấn APA (Azerbaijan) đưa tin, Juraj Cintula bắn ông Fico bằng một khẩu súng ngắn, được đăng ký sử dụng hợp pháp. Cintula được cho là người ủng hộ đảng Cấp tiến đối lập ở Slovakia. Động cơ của nghi phạm đang được làm rõ.

Nghi phạm được cho là một nhà văn 71 tuổi, ủng hộ đảng đối lập ở Slovakia

Tổng thống Slovakia – bà Zuzana Caputova – đã lên án vụ tấn công “tàn bạo và liều lĩnh” nhằm vào ông Fico. “Tôi bị sốc khi biết tin. Tôi cầu chúc cho ông Fico có đủ sức mạnh trong thời điểm quan trọng này và sớm bình phục”, bà Caputova bình luận trên Facebook.

Bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban Châu Âu – đã lên án vụ tấn công “hèn hạ” nhằm vào thủ tướng Fico.

Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Đức cũng lên án vụ việc và cho biết bản thân “bị sốc” khi hay tin ông Fico bị ám sát.

“Tin tức về vụ ám sát hèn hạ nhằm vào Thủ tướng Slovakia Fico khiến tôi vô cùng sốc. Bạo lực chắc chắn không có chỗ đứng trong nền chính trị châu Âu”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bình luận trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tiếp xúc với người ủng hộ ở Handlova hôm 15/5 (ảnh: Reuters)

Ông Fico đắc cử Thủ tướng Slovakia vào tháng 10 năm ngoái. Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào cam kết ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Fico cũng nhiều lần bày tỏ “thiện cảm” dành cho Nga và đổ lỗi cho những người theo “chủ nghĩa phát xít ở Ukraine” đã buộc Nga phải mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tháng 10/2023, ông Fico tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết ngăn nước này trở thành thành viên NATO.

Ông Fico từng giữ chức Thủ tướng Slovakia trong hơn một thập kỷ. Nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của ông là từ năm 2006 đến 2010. Nhiệm kỳ thứ hai là từ năm 2012 đến 2018.

Tháng 3/2018, ông Fico tuyên bố từ chức sau vụ nhà báo điều tra tham nhũng Jan Kuciak bị ám sát và nhiều cuộc biểu tình với nhằm phản đối tình trạng tham nhũng ở Slovakia.

