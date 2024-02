Hai ứng viên thị trưởng Mexico bị ám sát trước bầu cử

France24 ngày 28/2 dẫn thông báo của văn phòng công bố bang Michoacan ở phía Tây Mexico xác nhận, ông Miguel Angel Reyes Zavala, người mới đây thông báo ý định tranh cử chức thị trưởng thành phố Maravatio, đã bị bắn thiệt mạng trong xe hơi gần nơi ông làm việc.

Michoacan là bang ghi nhận tình trạng bạo lực khá nghiêm trọng ở Mexico. Ảnh: GettyImages

Ông Zavala là một bác sĩ, theo Mexico Daily Post. Ông từng nêu ý định muốn đại diện cho đảng Morena cầm quyền của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, hai tay súng đã bắn ông Zavala từ cự ly gần rồi bỏ trốn trên ô tô. Nhà chức trách Maravatio đang truy lùng các nghi phạm, nhưng chưa có tiến triển nào.

Vài giờ sau vụ ám sát nhắm vào ông Zavala, ứng cử viên Armando Perez Luna của đảng Hành động Quốc gia (PAN) đối lập, cũng được phát hiện đã thiệt mạng trong một chiếc ô tô do vết thương đạn bắn gần cơ sở kinh doanh của gia đình ông ở trung tâm Maravatio.

Đảng PAN lập tức lên án "những vụ giết người hèn nhát" nhắm vào giới chính trị gia và khẳng định họ đã nhiều lần kêu gọi tăng cường an ninh tại Maravatio. Cũng giống như sự cố với ông Zavala, chưa có danh tính bất cứ nghi phạm nào được xác định trong vụ ám sát ứng viên Luna.

Hai vụ ám sát nêu trên được thực hiện ngay trước khi chiến dịch tranh cử của các ông Zavala và Luna khởi động. Mexico dự kiến tiến hành bầu cử tổng thống, thành viên cơ quan lập pháp và lãnh đạo địa phương vào ngày 2/6 tới.

CBSNews thống kê, Michoacan là bang ghi nhận số vụ tấn công nhắm vào các chính trị gia và quan chức chính phủ cao thứ 5 Mexico trong năm 2023. Địa phương này ghi nhận tình trạng an ninh phức tạp do cuộc đối đầu của băng đảng Jalisco New Generation và Viagras.

Một thống kê khác của Labouratorio Electoral cho thấy, kể từ tháng 6/2023, hơn 30 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến bầu cử ở Mexico, trong đó có 16 người là ứng cử viên trực tiếp tham gia tranh cử.

