Thủ tướng Pháp Lecornu từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố Nội các mới

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Thủ tướng Sebastien Lecornu đã nộp đơn từ chức vào sáng thứ Hai (ngày 6/10), chỉ vài giờ sau khi chính phủ mới của ông được thành lập.

Việc ông Lecornu từ chức sau 27 ngày tại nhiệm khiến ông trở thành Thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Pháp hiện đại, đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn chính trị một lần nữa. Chính phủ của ông chỉ tồn tại được 14 giờ.

"Ông Sebastien Lecornu đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước cộng hòa và được Tổng thống chấp thuận", Điện Elysee cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng phái từ trung dung đến đối lập, tối Chủ nhật (ngày 5/10), ông Lecornu đã công bố Nội các của mình, gần như giống hệt với Nội các của người tiền nhiệm Francois Bayrou.

Tuy nhiên, những rạn nứt đã xuất hiện ngay lập tức, khi các thành viên của một số đảng trong liên minh cầm quyền bày tỏ sự nghi ngờ và chỉ trích về việc thiếu thay đổi.

"Các điều kiện để tôi thực hiện chức năng Thủ tướng đã không được đáp ứng", ông Lecornu cho biết trong một tuyên bố, lên án "tâm lý đảng phái" của các phe phái mà ông cho là đã buộc ông phải từ chức.

Hiện vẫn chưa rõ ông Macron sẽ hành động như thế nào. Cho đến nay, Tổng thống Pháp vẫn phản đối lời kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử lập pháp sớm và cũng loại trừ khả năng từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông tại Điện Elysee kết thúc vào năm 2027.

Sự bất ổn chính trị tại Pháp kéo dài kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022, với Quốc hội phân mảnh không đảng nào chiếm đa số. Quyết định bầu cử quốc hội sớm hè năm ngoái của ông Macron đã phản tác dụng, chia rẽ thêm nghị viện thành 3 khối đối địch.

Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen đã ngay lập tức kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử.

Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất khuất cực tả, đã kêu gọi đưa ra đề xuất phế truất ông Macron. Bà Mathilde Panot, một thành viên nổi bật của LFI, đã kêu gọi ông Macron từ chức sau khi ông Lecornu từ chức.

Ông Lecornu, 39 tuổi và là đồng minh thân cận của ông Macron, được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 5 của Pháp trong vòng 2 năm, nhằm xoa dịu khủng hoảng sau khi 2 người tiền nhiệm bị Quốc hội (Hạ viện) Pháp phế truất sau các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vì tranh cãi ngân sách “thắt lưng buộc bụng”.

