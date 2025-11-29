Thăm vùng lũ, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm người dân có nhà ở trước Tết

Ngay khi đến địa phương, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã vào thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, khu vực bị ngập sâu hoàn toàn trong những ngày đỉnh lũ.

Tại đây, Thủ tướng đã đến thăm và động viên 9 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ; chia sẻ với mất mát của bà con và ân cần thăm hỏi, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của người dân.

Thủ tướng yêu cầu có nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm, chia sẻ với bà con. Đến đây rồi nắm tình hình, lát nữa về rồi bàn với cấp uỷ, chính quyền. Trước hết khôi phục nhà ở cho bà con, có nhà ở, an cư mới lạc nghiệp được. Thứ hai là lo việc sản xuất, thứ ba là lo khôi phục lại những gì mất mát, phương tiện, tư liệu sản xuất”, Thủ tướng nói

Thủ tướng cũng đến thăm hỏi động viên lực lượng chức năng, bộ đội, công an đang trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là Quân khu 5 các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng kịp thời vào vùng lũ giúp dân. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực cố gắng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Bám trận địa nhé! Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những công việc đột xuất này gọi là đội quân công tác phải đến làm giúp dân, nay mai cũng phải cùng với dân lao động sản xuất nữa. Tập trung cao độ nhất việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho bà con. Thiếu cái gì, địa phương lo được bao nhiêu rồi, gia đình lo được bao nhiêu còn lại Nhà nước sẽ hỗ trợ”, Thủ tướng dặn dò.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo về mô hình, phương án xây dựng lại nhà bị sập, sửa chữa nhà hư hỏng cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng nhà mới cần kết hợp phòng tránh lũ, phải đảm bảo an toàn, bền vững, phù hợp thực tiễn. Các bộ, ngành phối hợp tỉnh rà soát vị trí, thiết kế, nguồn vốn để triển khai nhanh chóng; đảm bảo người dân có nhà trước Tết.

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đến thắp hương, thăm hỏi thân nhân gia đình có người bị mất do mưa lũ tại thôn Phú Hữu; chia sẻ nỗi đau thương, gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ lâu dài cho gia đình các nạn nhân; yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Thủ tướng trao quà cho 9 gia đình vùng lũ

Rời vùng lũ, Thủ tướng đi khảo sát dự án sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6). Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo vệ bờ sông, hạn chế sạt lở trong mùa mưa bão.

Cuối buổi chiều, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trụ sở UBND tỉnh Phú Yên cũ, thuộc phường Tuy Hòa), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Tác giả: Công Bắc - Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV