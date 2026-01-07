Thủ tướng: Khi người dân, doanh nghiệp tin thì mới bỏ tiền ra kinh doanh

Thủ tướng chỉ đạo ngành tài chính phải xây dựng chính sách để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 6-1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phải chi đúng, hiệu quả và tiết kiệm chi để tăng chi con người

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả thu - chi ngân sách năm 2025 của ngành tài chính khi thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, với 2,65 triệu tỉ đồng, vượt hơn 34% so với dự toán. Cơ cấu nguồn thu bền vững với 84% từ nguồn thu nội địa.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính kịp thời tham mưu chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn với khoảng 251.000 tỉ đồng, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ông ví Bộ Tài chính là "người gác kho" trung thành, bộ não tinh nhuệ để tham mưu chính sách và sử dụng nguồn lực hiệu quả theo hướng tăng đầu tư phát triển.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải đẩy mạnh tiết kiệm chi ngay từ đầu năm để tăng chi cho đầu tư phát triển và chi cho con người; tài chính quốc gia phải bền vững, thu đủ chi, chi đúng, chi hiệu quả, đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng nhắc lại việc Đảng, Nhà nước tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước mang lại niềm vui cho toàn dân.

Phải tập trung vốn cho dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phải đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo cho sự phát triển và tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm như dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc…

Đồng thời Thủ tướng yêu cầu toàn ngành tài chính đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vào hạ tầng chiến lược, tập trung tháo gỡ để đến hết ngày 31-1, tỉ lệ giải ngân 100% vốn được giao.

"Đầu tư công là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, phải quyết tâm làm bằng được. Chúng ta phải thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế của đầu tư công. Vốn chờ dự án, chứ không thể để dự án chờ vốn" - Thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phải có chính sách phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng cơ chế chính sách để củng cố niềm tin của người dân. Theo ông, người dân, doanh nghiệp tin thì mới bỏ tiền ra kinh doanh.

Riêng với hộ kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế chính sách để chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Đồng thời ông biểu dương Cục Thuế vừa thực hiện thành công 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, cần khen thưởng sáng kiến này.

Về cải thiện môi trường đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát phải sớm xây dựng cổng đầu tư một cửa. Theo đó, nhà đầu tư muốn đầu tư thì nộp hồ sơ trực tuyến và chỉ cần qua cổng này, và nhận được kết quả nhanh chóng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 hết sức nặng nề với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính phải quyết tâm, hành động quyết liệt để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bố trí đủ nguồn lực cho các công trình quan trọng Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Bộ Tài chính cho biết dù triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với quy mô lên tới 250,9 nghìn tỉ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,65 triệu tỉ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi đạt khoảng 2,424 triệu tỉ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 95,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 99% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 97,2% dự toán. Bước sang năm 2026, ngành tài chính xác định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Nguồn lực sẽ được tập trung, bố trí đủ cho các công trình, dự án công trình trọng điểm quốc gia, công trình có tính thúc đẩy phát triển liên vùng…

