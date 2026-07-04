Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Ngày 3/7, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ.

Theo quyết định, đồng chí Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được tiếp nhận đến công tác tại Bộ Tài chính và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ từ ngày 1/7.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Cao Sơn. Ảnh: MOF

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Văn phòng Bộ là đơn vị giữ vai trò trung tâm trong công tác tham mưu tổng hợp, đôn đốc, điều phối và bảo đảm hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bộ Tài chính đang tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Vũ Cao Sơn sẽ sớm tiếp cận công việc, phát huy thế mạnh của mình, cùng tập thể Văn phòng Bộ đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối và phục vụ hoạt động điều hành của Bộ Tài chính.

Đại tá Vũ Cao Sơn, Tân Chánh văn phòng Bộ Tài chính

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, Tân Chánh văn phòng Bộ Tài chính khẳng định, sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời cùng tập thể Văn phòng Bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, điều phối, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 30/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái Đại tá Vũ Cao Sơn đến công tác tại Bộ Tài chính theo hình thức biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân, kể từ ngày 1/7.

Bộ Tài chính hiện có 34 đầu mối trực thuộc bao gồm 29 tổ chức hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 đơn vị đặc thù. Văn phòng Bộ giữ vai trò trung tâm trong tham mưu, điều phối và bảo đảm hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Tác giả: Xuân Thạch

Nguồn tin: vietnamfinance.vn