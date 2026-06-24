PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục. Ảnh: Học viện Quản lý giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa kí quyết định về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1972 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1993, nhận học vị Thạc sĩ năm 2001, Tiến sĩ năm 2006, được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2016.

Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Phó Trưởng phòng Sau đại học (2007-2013); Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ đào tạo tiên tiến (kiêm nhiệm từ 2009-2018); Trưởng phòng Sau đại học (2013-2018).

Từ tháng 2/2018, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về công tác tại Học viện Quản lý giáo dục và giữ nhiều cương vị quan trọng, gồm: Phó Giám đốc Học viện (từ tháng 02/2018); Chủ tịch Hội đồng Học viện (từ tháng 12/2019-1/2026); Bí thư Đảng ủy Học viện (từ tháng 3/2021 đến nay).

Từ tháng 9/2020-4/2025, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn