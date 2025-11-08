Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều khó khăn thách thức lớn, trong đó nổi bật là: chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tiềm ẩn nhiều bất định; nhiều quốc gia tiếp tục giảm lãi suất điều hành, nhiều rủi ro trên các thị trường tài chính toàn cầu; cạnh tranh chiến lược diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và sự thay đổi của các quy tắc kinh tế toàn cầu.

Trong tháng 10 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, 14, kỳ Họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, cả nước cũng đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai liên tiếp, đặc biệt là lượng mưa lớn kỷ lục ở Huế...

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, do nội tại của nền kinh tế và sức ép từ bên ngoài, nổi bật là: Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng lên, giá vàng giá bất động sản chưa hạ nhiệt, cần phải có công cụ quản lý; Tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng chậm lại; Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc; Thiên tai, bão lũ, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, cần phải khắc phục để ổn định sản xuất, kinh doanh...

Thủ tướng cho biết, tại Phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội háng 10, 10 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025; đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về: Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương đã chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả chưa, có điểm gì cần khắc phục? Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng kết quả có gì nổi bật, khó khoăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan?

Đặc biệt là rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian tới. Những giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể để ổn định kinh tế vĩ mô, các giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Thủ tướng đề nghị cần có giải pháp cụ thể để thúc đẩy, triển khai nhanh, kịp thời và hiệu quả. Đáng lưu ý phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đã có kế hoạch thì mở rộng và tiếp tục làm. Bộ Xây dựng hoàn thiện Nghị quyết đề xuất cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc phát triển nhà ở xã hội.

Về khởi công các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, Thủ tướng nêu rõ: "Vấn đề khởi công xây dựng trường phổ thông liên cấp các xã biên giới các tỉnh biên giới chuẩn bị như thế nào? Trong ngày mai (9/11) đồng loạt khởi công tại 17 tỉnh, thành có xã biên giới. Đây là một nỗ lực rất lớn của Đảng, Chính phủ phải cân đối nguồn lực, thiết kế mẫu... Các địa phương phải tập trung giải phóng mặt bằng. Chỉ còn gần 1 năm nữa thôi chúng ta phải hoàn thành 100 trường. Đây là một thách thức rất lớn, nhưng chúng ta phải làm theo nghị quyết của Bộ Chính trị".

Thủ tướng cũng lưu ý các những đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV... những vấn đề vướng mắc liên quan thể chế cần phải trình Quốc hội ban hành ngay các Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

