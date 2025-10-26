[Infographic] Chính phủ Việt Nam đương nhiệm

Trong nước

Ngày 25/10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới đây là Chính phủ Việt Nam đương nhiệm, tính đến ngày 25/10/2025.