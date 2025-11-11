Thủ tướng Chính phủ biểu dương tỉnh Nghệ An trong thực hiện phát triển nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Có 191 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 128.600 căn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, quan điểm của Đảng, Nhà nước là phải thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân, đảm bảo quyền có chỗ ở của công dân. Trong đó, phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Việc an cư, lập nghiệp cho người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần vào phát triển bền vững.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính cho các dự án, cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động...

Về kết quả thực hiện Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 637.000 căn; trong đó có 191 dự án hoàn thành với quy mô 128.600 căn; 195 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 123.057 căn; 310 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 385.343 căn. Tuy nhiên, giá nhà ở tại các đô thị lớn vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm. Việc bố trí quỹ đất 20% trong nhà ở thương mại chưa được thực hiện nghiêm túc. Việc xét duyệt đối tượng mua/thuê nhà ở xã hội ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm và gây bức xúc…

Với mục tiêu tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo rõ nguyên nhân vì sao thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm (do đất đai, quy hoạch hay cơ chế chính sách); cần xây dựng quy trình thống nhất trên cả nước và rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; làm rõ chính sách để khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Các Bộ, ngành có liên quan và đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát vấn đề tiêu cực trong thực hiện và xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội; tất cả là phải công khai minh bạch; phải thực hiện đúng là một chính sách nhân văn, không có tiêu cực trong xã hội.

Báo cáo về kết quả thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết: Cả nước đang đầu tư xây dựng 123.057 căn; trong đó khởi công mới 82 dự án với quy mô 89.888 căn; đã hoàn thành 61.893/100.275 căn (đạt 62%). Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn (tổng là 91.585/100.275 căn, đạt 91%). Các địa phương sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao (17 địa phương, bao gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Huế, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Cà Mau, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang).

Có 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu, bao gồm: TP. Cần Thơ, Sơn La, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Lào Cai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Vĩnh Long.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 31/7/2025. Trên cơ sở đó, tỉnh đang tích cực triển khai để cụ thể hoá chương trình được phê duyệt. Trong năm, Nghệ An có 192 dự án nhà ở, khu đô thị với tổng diện tích đất khoảng 3.230 ha. Các dự án đã và đang xây dựng sẽ cung cấp trên 72.580 nhà ở phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện tỉnh Nghệ An đã đầu tư xây dựng hoàn thành 2.488 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 03 dự án, công trình nhà ở xã hội. Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2.548 căn hộ nhà ở xã hội (vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 là 1.420 căn). UBND tỉnh đã Công bố công khai Danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên Cổng thông tin điện tử để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn ưu đãi.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 201/2025/QH15 và Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời tiếp tục phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch; công khai danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, thổi giá đất; hỗ trợ, đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, triển khai đồng bộ Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách, mua bán không đúng quy định

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, nhìn lại kết quả 10 tháng có thể thấy sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường bất động sản, cải thiện nguồn cung, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; nói thẳng, nói thật, nói trúng vấn đề, để cùng tìm ra giải pháp thực chất, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được hưởng thụ thật. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, nhất là giải quyết các khó khăn, vướng mắc để từ nay đến cuối năm đạt 100% mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, gồm: Hà Nội đạt 102%, thành phố Hồ Chí Minh đạt 100%, thành phố Hải Phòng đạt 101%, Bắc Ninh đạt 102%, Nghệ An đạt 179%, Quảng Ngãi đạt 112%, Đồng Nai đạt 110%...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các chủ đầu tư chủ động, tích cực đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các quy định về phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn và bền vững theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy được tăng trưởng đảm bảo bền vững. Xác nhận được chủ thể thụ hưởng dự án nhà ở xã hội; rà soát lại mẫu kê khai các đối tượng được thụ hưởng để đơn giản hóa thủ tục, dễ làm, dễ nhớ, dễ nộp.

Khuyến khích doanh nghiệp có quỹ đất sạch phối hợp với chính quyền địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm, nghĩa đồng bào, dân tộc trong phát triển cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện pháp luật; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy trình đầu tư thống nhất, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án không quá 6 tháng. Đề xuất, bố trí quỹ đất sạch, phối hợp doanh nghiệp, tập đoàn lớn triển khai dự án nhà ở xã hội. Hoàn thiện các văn bản, trình trước ngày 15/11. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách, mua bán không đúng quy định.

Các địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ; công khai, minh bạch trong xác nhận đối tượng thụ hưởng, nhất là người không có hợp đồng lao động; chủ động bố trí quỹ đất, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về các chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó có chính sách nhà ở để người dân được tiếp cận rộng rãi…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn