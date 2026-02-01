Ông Nguyễn Trọng Đông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ trong Thường trực Thành ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phong thôi đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng để giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Trọng Đông thực hiện theo Quy chế 01 của Thành ủy; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (sinh năm 1969) có quá trình gắn bó lâu dài và trưởng thành tại các cơ quan chuyên môn của Thủ đô. Ông đã được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại thành phố Hà Nội.

Giai đoạn từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2020, ông Nguyễn Trọng Đông giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội); được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII (tháng 10/2020).

Từ tháng 12/2020, ông Nguyễn Trọng Đông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 16/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, ông Đông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tại hội nghị lần thứ nhất được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Trọng Đông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

