Thu Quỳnh giấu kín danh tính bố của con thứ 2, bị hiểu lầm là "tiểu tam", có con với bạn trai cũ

Vừa qua, chuyện đời tư của diễn viên Thu Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi cô công khai có thai lần 2 sau thời gian dài làm mẹ đơn thân. Ngay sau đó, danh tính bạn trai hiện tại của nữ diễn viên bị soi mói, nhiều người tò mò bố của em bé trong bụng là ai. Thậm chí, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt buộc cô phải lên tiếng đính chính.

Diễn viên Thu Quỳnh thông báo mang thai lần 2 ở tuổi 36.

Việc nữ diễn viên giữ kín danh tính bố của em bé khiến dư luận đồn thổi.

Mới đây, Thu Quỳnh hé lộ thêm ồn ào vừa qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô lẫn bạn trai cũ vì nhiều tin đồn cho rằng cả 2 âm thầm quay lại. Trong khi thực tế, cả cô lẫn "người cũ" đều đã có tình yêu mới.

Cụ thể, diễn viên My Sói chia sẻ: "Tôi biết khi mình khoe về con, sẽ có nhiều người tò mò về cha em bé nhưng không ngờ có nhiều trang tin, fanpage lại suy diễn đó là bạn trai cũ của tôi, trong khi chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ từ lâu, mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Khi thấy vấn đề, tôi chủ động liên lạc và được anh ấy cho biết bị 'nổ inbox' vì mọi người nhắn tin, gọi điện rất nhiều. Người yêu mới của anh ấy cũng không vui. Anh ấy ban đầu thấy không sao vì cho rằng đó không phải sự thật thì không có gì phải sợ. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đi quá xa, nhiều trang tin lôi cả gia đình anh ấy vào để làm phiền. Điều đó làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý, cuộc sống của không chỉ anh ấy mà còn bố mẹ và con cái anh ấy. Vì vậy, tôi phải lên bài đính chính trên trang cá nhân. Tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như vậy".

Thu Quỳnh cảm thấy bức xúc vì bị tung tin có con với bạn trai cũ.

Thu Quỳnh cho biết cô không muốn công khai bạn trai là vì muốn giữ sự riêng tư. Người đẹp mong muốn công khai người yêu ở thời điểm thích hợp. Đồng thời, Thu Quỳnh nhấn mạnh việc bản thân không phải là "người thứ ba" như nhiều người đồn đoán. Cô nói: "Một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không phải là 'con giáp thứ 13' nên mong mọi người đừng đồn đoán nữa. Việc có thêm em bé với tôi và cả gia đình là niềm vui lớn".

Bầu bì lần thứ 2 ở tuổi 36 và sau 9 năm sau khi sinh con đầu lòng, nữ diễn viên không tránh khỏi cảm giác lo lắng, ngơ ngác như lần đầu làm mẹ. Hiện tại, Thu Quỳnh đã bước qua 3 tháng đầu thai kỳ. Cô cho biết không bị ốm nghén và đã tăng hơn 3,5kg.

Tập trung dưỡng thai, cô ăn uống ăn uống khoa học và cố gắng không tăng cân quá nhiều. Thời gian qua, Thu Quỳnh được bạn trai ở bên cạnh hỗ trợ. Nữ diễn viên nói: "Tôi khẳng định con có bố và được bố chào đón, yêu thương".

Người đẹp nhấn mạnh con của mình có bố và cô không phải "con giáp thứ 13".

Bên cạnh đó, con trai đầu lòng của Thu Quỳnh là bé Be rất háo hức khi chuẩn bị đón em. Cô cho biết con trai thay đổi nhiều thói quen, ra sức chăm sóc mẹ khi hay tin cô có em bé.

"Be luôn ước có em nên vui lắm, cười miệng rộng đến mang tai. Từ khi biết mẹ mang bầu, Be cứ đi học là về với mẹ chứ không đi đâu hết. Tôi thấy Be thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất và cảm nhận được sự háo hức có em của con. Be luôn chủ động giúp mẹ việc nhà, không chỉ rửa bát, quét nhà mà còn cho quần áo vào máy giặt rồi đem phơi. Con còn xin mẹ dạy nấu ăn để tự làm một số món. Be cũng yêu các em bé hơn", Thu Quỳnh hạnh phúc cho biết.

Con trai đầu lòng của Thu Quỳnh háo hức khi sắp được làm anh trai.

Nhóc tì chủ động giúp đỡ và chăm sóc mẹ.

Chia sẻ thêm, bé Be (sinh năm 2014) là con trai đầu lòng của Thu Quỳnh với chồng cũ là diễn viên Chí Nhân. Cả 2 ly hôn vào năm 2015, con trai sống với mẹ. Sau khi ly hôn, Thu Quỳnh và chồng cũ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Nhiều năm qua, nữ diễn viên thoải mái với cuộc sống làm mẹ đơn thân vì có gia đình hỗ trợ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật cuộc sống 2 mẹ con.

Be là con đầu lòng của Thu Quỳnh với chồng cũ.

Hiện tại, chuẩn bị "vượt cạn" lần 2, Thu Quỳnh tạm ngưng đóng phim. Cô vẫn làm việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng không quá vất vả. Nữ diễn viên cho biết phần lớn thời gian của cô là ở nhà đưa con đi học, nấu nướng, chăm cây cối và nghỉ ngơi.

Hiện tại, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để dưỡng thai.

