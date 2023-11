Thu Quỳnh mang thai sau 8 năm ly hôn, giấu danh tính bố đứa trẻ

Năm 2015, hai diễn viên chính trong bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp" - Chí Nhân và Minh Hà bị bắt gặp dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, âu yếm tại một quán ăn, mặc dù khi ấy Chí Nhân đang là chồng của diễn viên Thu Quỳnh và con trai chung của cả hai mới chỉ 6 tháng tuổi. Không lâu sau đó, thông tin Thu Quỳnh - Chí Nhân ly hôn không khiến nhiều người bất ngờ.

Thu Quỳnh và con trai hiện tại.

8 năm sau khi ly hôn, Thu Quỳnh ngày càng độc lập và mạnh mẽ, đi cùng với đó là những dấu ấn trên màn ảnh. "Tôi rất hài lòng với những thứ đến với cuộc sống của mình, thật sự" chia sẻ. Năm 2020, nữ diễn viên lần đầu công khai có bạn trai mới nhưng không tiết lộ nhiều về chuyện tình cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh đã bất ngờ thông báo về việc cô đang mang thai lần thứ 2. Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be (con trai Thu Quỳnh - pv) kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu. Cả nhà yêu các con".

Thông tin này khiến không chỉ khán giả mà nhiều bạn bè của Thu Quỳnh cũng bất ngờ. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Phan Kim Oanh, bà xã NS Công Lý,... đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Thu Quỳnh.



Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn