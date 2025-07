Thủ nhang ngôi đền nổi tiếng ở Thanh Hóa bị tạm giữ hình sự

Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 7 người liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn 2 xã Tân Ninh và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, trong đó có Lê Bật Sơn (tức Sơn "chùa"; SN 1972), thủ nhang đền Am Tiên nổi tiếng trên đỉnh núi Nưa.

Sơn "chùa", thủ nhang ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa (ảnh trên cùng bên trái) và 6 người khác bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Thanh Hóa







Cùng với Lê Bật Sơn; 6 người khác cũng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Nguyên Nam (SN 1987); Lê Khắc Tam (SN 1987, cùng ngụ xã Tân Ninh); Nguyễn Đình Vinh (SN 1988); Phạm Thị Liên (SN 1969); Lê Thị Len (SN 1970; cùng ngụ xã Trung Chính) và Lê Vinh Quang (SN 1982; ngụ xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là ổ nhóm đánh bạc có tính chất phức tạp, các đối tượng đánh bạc với nhau với số lượng lớn. Hành vi đánh bạc của các đối tượng diễn ra trong khu vực đông dân cư, gần các di tích lịch sử (đền Nưa và đền Am Tiêm) gây mất an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trước đó, ngày 29-7, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 người: Lê Bật Sơn, Lê Nguyên Nam, Lê Khắc Tam và Nguyễn Đình Vinh, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

