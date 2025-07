Tạm giữ người phụ nữ cướp giật tiền của cụ ông 91 tuổi

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Lan (57 tuổi, tạm trú tại ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú trước đây tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cũ) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 6h sáng ngày 22/7, ông N.V.T. (91 tuổi), ngụ tại ấp Rộc A, xã Thạnh Đức, đang điều khiển xe điện 3 bánh trên tuyến đường liên xã (đoạn qua ấp Rộc A, xã Thạnh Đức) thì bị một phụ nữ lạ mặt chặn đường, tiếp cận hỏi thăm và bất ngờ giật mất số tiền 10 triệu đồng mà ông mang theo trong túi áo.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan tại cơ quan công an. (Ảnh: CATN).

Vì ông T. tuổi đã cao, gia đình lo ngại ông có thể nhớ nhầm sự việc nên chưa lập tức trình báo. Đến sáng 23/7, sau khi kiểm tra và xác định ông T. bị cướp thật sự, gia đình đã đến Công an xã Thạnh Đức trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạnh Đức đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực ấp Rộc A tổ chức điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Nguyễn Thị Lan là nghi phạm chính và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Lan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, do cuộc sống khó khăn, không có tiền tiêu xài, khi đi ngang đoạn đường liên xã từ ấp Rộc A hướng về QL22B, Lan thấy ông T. chạy xe điện ba bánh, mang theo tiền trong túi áo nên nảy sinh ý định cướp giật.

Đối tượng sau đó tiếp cận ông T., giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng rồi bất ngờ ra tay cướp giật 10 triệu đồng và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đoàn Vũ



Nguồn tin: nguoiduatin.vn