Thủ môn nổi như cồn sau pha cản 3 quả phạt đền trong một trận

Girona vừa giành trọn 3 điểm khi thắng kịch tính 2-1 trước Bilbao ở vòng 9 La Liga. Chiến thắng của họ có đóng góp to lớn của thủ thành Paulo Gazzaniga, người cản phá thành công 3 quả phạt đền từ 3 cầu thủ khác nhau bên phía Bilbao.

Phút 27, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alejandro Berenguer bị ngáng chân trong vòng cấm và cho Bilbao hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, chính cầu thủ mang áo số 7 thực hiện, dứt điểm chìm sang góc phải nhưng bị thủ môn Gazzaniga bắt gọn.

Tới phút 54, trọng tài tiếp tục ra đường biên xem lại VAR và xác định Inaki Williams bị phạm lỗi trong vòng cấm và Bilbao lần thứ hai được hưởng 11m. Cũng chính Williams thực hiện nhưng anh sút nhẹ vào giữa khung thành và bị thủ thành 32 tuổi người Argentina cản bằng chân rồi bắt gọn.

Thủ thành Gazzaniga cản phá 3 lần đá phạt đền ở vòng 9 La Liga.

VAR sau đó tiếp tục vào cuộc, xác định thủ môn Girona đã không đứng dưới vạch vôi khi Williams dứt điểm, nên cho Bilbao thực hiện lại quả 11m.

Lần này, cựu tiền vệ Man Utd Ander Herrera lãnh trách nhiệm, nhưng anh sút vào giữa giống Williams và lại bị Gazzaniga cản bằng chân.

Liên tiếp cản phá thành công khiến tên tuổi của thủ thành Gazzaniga bỗng chốc nổi như cồn. Anh từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh khi khoác áo Southampton, Tottenham và Fulham.

Thủ thành này gia nhập Girona theo dạng cho mượn mùa 2022-2023 rồi ký hợp đồng 2 năm vào hè 2023. Anh mới bắt một trận cho tuyển Argentina khi vào thay Geronimo Rulli ở phút 59 trong trận giao hữu thắng Mexico 2-0 ngày 20/11/2018.

Do một tình huống phạm luật nên trận này, thủ Gazzaniga được tính là cứu thua hai quả phạt đền.

Đây là lần đầu tiên Bilbao hỏng ăn 2 quả 11m trong một trận La Liga trong thế kỷ 21 và là đội đầu tiên hỏng ăn như vậy sau Real Madrid trong trận gặp Osasuna hồi tháng 4/2022.

Khi đó, chân sút Karim Benzema sút hỏng hai quả phạt đền và trở thành cầu thủ đầu tiên lỡ hai quả phạt đền trong một trận tại La Liga, sau Raul Tamudo ở trận gặp Betis hồi tháng 4/2006.

Trở lại với trận đấu trên sân Montilivi tối 6/10, Yaser Asprilla mở tỷ số cho Girona rồi Oihan Sancet quân bình tỷ số 1-1 cho Bilbao, trước khi Christian Stuani ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà cũng từ chấm 11m.

