Thủ môn Kim Thanh: Từ cô gái làm rẫy đến Quả bóng vàng Việt Nam

Kim Thanh trên bục nhận "Quả bóng vàng Việt Nam 2023" - Ảnh: QUANG THỊNH

Kim Thanh là thủ môn đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ là thủ môn có đôi bàn tay to do phải phụ gia đình làm rẫy lúc nhỏ, cô gái quê Long An này còn kiên trì vượt qua sai lầm, khó khăn để có được vinh quang như hiện tại.

Đến với bóng đá nhờ đôi bàn tay to

Nhà nghèo nên Kim Thanh thường phụ mẹ làm rẫy ở Đức Hòa (Long An) sau những giờ học. Công việc khá nặng nhọc với một cô gái, lại còn nhỏ tuổi, nhưng Kim Thanh vẫn cố gắng. "Tất cả những việc thường làm ở dưới quê tôi đều có thể làm hết, nên chắc vì vậy mà tay to ra", cô tâm sự.

Long An có đội bóng chuyên nghiệp Đồng Tâm Long An từng nổi đình nổi đám ở V-League. Tuy nhiên, bóng đá nữ là điều xa lạ ở nơi này. Kim Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đá bóng hoặc làm thủ môn cho đến khi bóng đá "gõ cửa" nhà.

Khi đó, CLB TP.HCM gọi điện đến trường Kim Thanh đang học lớp 6 để nhờ tìm một cô gái có bàn tay to một chút để làm thủ môn. Kết quả là Kim Thanh được chọn nhờ đôi bàn tay đã quen với việc làm rẫy.

Kim Thanh hạnh phúc khi được cha hôn chúc mừng sau lễ trao giải - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Lận đận

CLB nữ TP.HCM có truyền thống đào tạo ra thủ môn giỏi và luôn bắt chính ở đội tuyển nữ Việt Nam. Nổi bật là thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng - Quả bóng vàng Việt Nam 2002, Đặng Thị Kiều Trinh - Quả bóng vàng Việt Nam 2011, 2012 và 2017.

Đó cũng là thuận lợi lẫn áp lực cho chính Kim Thanh. Thuận lợi dĩ nhiên là được tập luyện và học hỏi từ chính các thủ môn đẳng cấp nhất của bóng đá nữ Việt Nam khi cô gái 17 tuổi này được lên đội 1 vào năm 2010. Còn áp lực chính là rất khó để vượt qua cái bóng quá lớn của đàn chị Kiều Trinh.

21 tuổi, Kim Thanh mới có trận đấu đầu tiên cho CLB nữ TP.HCM. 2-3 năm sau đó, cô vẫn không được thi đấu nhiều. Chỉ đến năm 2018, khi Kiều Trinh giải nghệ, Kim Thanh mới được thi đấu liên tục.

Nhưng trận ra mắt đội tuyển nữ Việt Nam lại là kỷ niệm đáng quên với Kim Thanh. Cô mắc 2 sai lầm trong trận thua U20 Úc 2-4 ở bán kết AFF Cup 2018.

Thông số ấn tượng của Kim Thanh tại World Cup nữ 2023 - Đồ họa: AN BÌNH

Vụt sáng

Sai lầm ở tuổi 25 đã khiến Kim Thanh khóc hết nước mắt. Tuy nhiên, cô đã trở lại một cách mạnh mẽ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành hat-trick HCV SEA Games 2019, 2021 và 2023 rồi vô địch AFF Cup 2019.

Giành nhiều thành tích cùng bóng đá nữ Việt Nam, nhưng Kim Thanh chưa bao giờ được đánh giá cao trong cuộc bầu chọn giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam". Bởi suốt giai đoạn 2019 đến 2022, tiền đạo Huỳnh Như là vô đối với 4 Quả bóng vàng Việt Nam liên tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup nữ 2023 đã mở ra cơ hội cho Kim Thanh. Cô bay lượn trong khung thành để có nhiều pha cứu thua cho đội nhà. Đặc biệt là trận mở màn với đương kim vô địch Mỹ, khi cô xuất sắc cản phá cú sút 11m của huyền thoại Alex Morgan.

Sau trận đấu, FIFA đã ngỏ ý xin áo thi đấu của Kim Thanh để đưa vào phòng lưu kỷ niệm. Báo chí thế giới đã nhắc đến Kim Thanh như một người hùng.

Không chỉ trận đấu với Mỹ, Kim Thanh còn chơi xuất sắc trong 2 trận đấu còn lại với đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đó là lý do tại sao cô nhận được phiếu bầu tuyệt đối cho giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2023".

Kim Thanh vui vẻ cùng đại gia đình của mình sau lễ trao giải - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Năm 2024 thách thức

Đứng trên bục nhận giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2023", Kim Thanh cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng cô gái cao 1m65 này cũng không thể mạnh mẽ trên sân khấu như khi chơi bóng ngoài sân. "Đứng lên sân khấu nhận danh hiệu Quả bóng vàng đối với tôi còn hồi hộp hơn khi đối diện với tình huống cản phá phạt đền tại World Cup.

Đứng trước quả phạt đền ở World Cup thật tình tôi không hề cảm thấy lo lắng. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng tôi cố gắng đổ người để cản phá bóng, hạn chế bàn thua cho đội tuyển nữ Việt Nam, tạo thêm động lực cho các đồng đội ở phía trên. Trong khi đó, đứng trên sân khấu tôi rất run và rất hồi hộp", cô tâm sự.

Kim Thanh giành "Quả bóng vàng Việt Nam 2023" trong màu áo CLB nữ TP.HCM. Nhưng năm 2024, cô sẽ thi đấu trong màu áo mới sau khi kết thúc hợp đồng và muốn tìm kiếm thách thức mới.

Ở tuổi 31, sẽ không dễ cho Kim Thanh có thể tái lập những vinh quang đã có trong năm 2023. Nhưng đương đầu với khó khăn luôn là điều mà cô đã làm tốt trên con đường đến với bóng đá.

Chúc Kim Thanh có thể gặt hái thêm thành công ở vùng đất mới, với đội bóng mới.

Ba làm phụ hồ, mẹ làm công nhân nuôi Kim Thanh Trải qua nghèo khó, nên khi có tiền thưởng từ bóng đá, Kim Thanh luôn tích cóp để có thể xây nhà cho cha mẹ, giúp cha mẹ có cuộc sống tiện nghi hơn. "Lúc tôi mới bắt đầu đá bóng, ba tôi đi phụ hồ, mẹ làm ruộng. Về sau, mẹ tôi được Công ty Hoa Sen nhận vào làm công nhân và mới nghỉ hưu năm 2022", cô kể. Cha mẹ Kim Thanh đã lần đầu tiên được đi máy bay khi ra Quảng Ninh xem con gái thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Hôm 19-2, cha mẹ Kim Thanh lại từ Long An lên TP.HCM chứng kiến cột mốc mới của con mình với danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam 2023" đầy tự hào.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ