Thủ môn Cao Bằng chấn thương rợn người, bất tỉnh giữa trận đấu

Cận cảnh chấn thương của thủ môn CLB Cao Bằng

Phút 11 trong trận đấu giữa GFDI Sông Hàn và Cao Bằng FC, thủ môn Vương Nguyễn Thuận của Cao Bằng FC va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong tình huống lao ra cản phá xa khung thành. Nguyễn Thuận bị chấn thương ở vùng đầu.

Thủ môn này được các bác sỹ chăm sóc trong khoảng 15 phút trên sân. Nhận thấy tình trạng của Nguyễn Thuận không có nhiều biến chuyển tích cực, ban huấn luyện Cao Bằng FC quyết định đưa Nguyễn Thuận nhập viện để chẩn đoán và điều trị.

Vương Nguyễn Thuận gặp chấn thương ở vùng đầu.

Sáng nay (3/4), Vương Nguyễn Thuận tỉnh táo trở lại và có thể ăn uống bình thường. Thủ môn này ở lại bệnh viện thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi.

Vừa thiệt quân, Cao Bằng FC lại phải chịu trận thua nghiệt ngã trên sân khách. Họ để thủng lưới ngay ở giây thứ 20 khi Trí Kiệt đánh đầu đưa bóng về lưới nhà. Sau đó, đại diện phía Bắc có được bàn gỡ do công của Gia Thọ. Phút 33, Trần Duy có pha sút xa đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1 cho GFDI Sông Hàn.

Việc thiếu vắng Nguyễn Thuận trong khung gỗ là bài toán không dễ có lời giải với HLV Phạm Minh Giang. Anh là thủ môn có nhiều kinh nghiệm nhất của Cao Bằng FC ở giải futsal HDBank VĐQG 2023. Rất nhiều khả năng Nguyễn Thuận không thể ra sân trong 3 vòng đấu cuối cùng ở giai đoạn lượt đi.

Cao Bằng FC sẽ chạm trán Sanvinest Khánh Hoà, Thái Sơn Nam - TP.HCM và Thái Sơn Bắc. Mục tiêu phù hợp giành cho đội bóng này là có được chiến thắng trước Sanvinest Khánh Hoà và cố gắng giành điểm trước các đối thủ mạnh còn lại.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn