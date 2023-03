Thủ môn U23 Việt Nam chấn thương hy hữu, rời sân bằng xe cáng

Your browser does not support the video tag.

Phút 66 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, thủ quân Al Hamadi của U23 UAE tung ra pha cứa lòng đầy kỹ thuật đưa bóng về góc cao khung thành U23 Việt Nam. Trong nỗ lực bay người cản phá, thủ môn Huy Hoàng đã va đầu vào cột dọc.

Anh được các bác sỹ của U23 Việt Nam hỗ trợ, chở bằng xe cáng rời khỏi sân và đưa đến bệnh viện gần đó. Theo thông tin mới nhất, Huy Hoàng bị rách mí mắt và phải khâu vài mũi. Người vào thay anh là Quan Văn Chuẩn.

Với chấn thương này, Huy Hoàng sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng. Thủ môn còn lại của U23 Việt Nam là Trần Liêm Điều có thể được trao cơ hội.

Trở lại với trận đấu, U23 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U23 UAE. Các học trò của HLV Troussier thi đấu rất tốt trong 45 phút đầu tiên, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và chơi rất tự tin. Tuy nhiên, do thể lực suy giảm, U23 Việt Nam đã để U23 UAE liên tiếp ghi bàn và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-4.

Nhận thất bại đậm nhưng HLV Troussier vẫn hài lòng với sự cố gắng của các cầu thủ. Chiến lược gia người Pháp tin tưởng vào khả năng tiến bộ của các học trò.

"Đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Với tôi, U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện. Nên nhớ, trình độ của U23 UAE cao hơn U23 Việt Nam. Họ là thử thách lớn với chúng tôi", ông nói.

