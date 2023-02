Thủ môn Bùi Tiến Dũng lại đối mặt tương lai buồn

Viễn cảnh trước mắt được dự báo không mấy tươi đẹp cho Bùi Tiến Dũng, thủ môn số 1 của Công an Hà Nội trong 3 vòng đấu mở màn V-League 2023. Ngoài trận ra quân gặp Bình Định không có nhiều cơ hội thể hiện, Bùi Tiến Dũng đã góp phần không nhỏ vào thất bại của đội nhà trước Hà Nội FC và Viettel. CLB Công an Hà Nội do đó lép vế toàn tập so với 2 đại diện của Thủ đô tại mùa bóng năm nay.

Ở những mùa giải trước, Bùi Tiến Dũng cũng đối diện với nhiều sự hoài nghi về năng lực. Thanh Hóa, Hà Nội FC hay CLB TP.HCM đều không thể nhẫn nại với thủ thành 26 tuổi. Tiến Dũng dù sở hữu lý lịch ấn tượng, đặc biệt sau VCK U23 châu Á 2018 mà anh chính là "người hùng Thường Châu", nhưng khả năng phát triển của thủ môn gốc Thanh Hóa không được thuận lợi.

Trong 3 mùa giải gần nhất cho CLB TP.HCM, Bùi Tiến Dũng không nổi bật hơn Thanh Thắng và mất suất chính thức vào tay thủ thành kỳ cựu này. Đến Công an Hà Nội với mục tiêu lấy lại những gì đã mất, Tiến Dũng được HLV Foiani ghi nhận bằng suất bắt chính.

Thủ thành sinh năm 1997 rất có ý chí và biết nỗ lực trong các buổi tập để thể hiện mình. Tuy nhiên, khi vào sân đấu chính thức, Tiến Dũng lại bộc lộ những hạn chế khiến anh mất điểm nghiêm trọng.

Sai sót sau bàn thua thứ 2 của Tiến Dũng tối 14/2 khiến đội bóng của HLV Foiani nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Viettel. Đây có thể là giọt nước tràn ly khiến ông thầy người Brazil phải suy nghĩ làm mới đội nhà, và bắt đầu bằng vị trí "nửa đội hình" quan trọng nhất trên sân.

Công an Hà Nội có 2 lựa chọn thay thế cho Bùi Tiến Dũng là thủ thành Đỗ Sỹ Huy và đặc biệt là Patrik Lê Giang. Thủ môn Việt kiều đang chờ cơ hội để ra mắt V-League. Công an Hà Nội không lấy thủ môn Việt kiều Slovakia này về để dự bị. Và khi Bùi Tiến Dũng tự đánh mất mình, cơ hội sẽ mở ra cho người khác.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua thứ 2 của CLB Công an Hà Nội trước Viettel. Ảnh: Hoàng Linh

Patrik Lê Giang thực tế được đánh giá không hề kém cạnh Bùi Tiến Dũng. Thậm chí, nếu không vì vướng mắc một số thủ tục pháp lý, dẫn đến việc tới CLB muộn hơn, có thể Lê Giang đã có trận ra mắt cho CLB. Bùi Tiến Dũng đã tranh thủ thời gian làm quen với đội bóng mới tốt hơn nên có cơ hội xuất phát từ đầu.

Lúc này, Patrik Lê Giang nhiều khả năng được chọn lựa. Vấn đề là HLV Foiani lựa chọn thủ môn dự bị cho Tiến Dũng tùy trận đấu. Ở trận thắng Bình Định và trận thua Viettel, Lê Giang không có tên trong danh sách dự bị. Người thay thế Tiến Dũng là Sỹ Huy. Còn ở trận gặp Hà Nội FC, Patrik Lê Giang là cái tên được đăng ký trong danh sách dự bị.

Xét về nhiều yếu tố, Patrik Lê Giang với chiều cao 1m85, từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Slovakia lẫn CH Séc xứng đáng được ra sân ở V-League. Patrik Lê Giang được Công an Hà Nội nhắm tới để thay thế cho Filip Nguyễn không thể dự V-League mùa này.

Với CLB có tiềm lực tài chính như Công an Hà Nội, họ có thể còn tính toán kỹ lưỡng hơn về nhân sự trong thời gian còn lại của mùa bóng nếu các thủ môn hiện tại không đạt yêu cầu.

Dù không thể trút bỏ trách nhiệm lên cựu thủ thành U23 Việt Nam, nhưng trước khi hạ được đối thủ, Công an Hà Nội cần một chốt chặn cuối cùng thật vững chắc để khiến đối phương nản lòng.

Bùi Tiến Dũng nếu mất suất chính thức vào tay người khác thì đấy là điều đáng tiếc nhưng cũng không phải chuyện lạ với thủ thành 26 tuổi. Bởi trước Công an Hà Nội, Tiến Dũng cũng đã được trao cơ hội trước khi không đáp ứng được kỳ vọng và phải ra đi. Đội bóng Thủ đô đặt mục tiêu rất cao mùa này, nên không thể chịu cảnh bất an với đôi tay Bùi Tiến Dũng.

Tác giả: VIỆT HÀ

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn